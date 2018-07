A Netflix lekörözte az HBO-t -az Emmy-díjak történetében

A Netflix idén 108 Emmy -díjra is esélyes.

A műsorok közül az HBO Trónok harca-sorozata kapta a legtöbb, 22 jelölést, s ezzel minden idők legtöbb, 129 Emmy-jelölését elnyerő tévés produkcióvá vált. A tavalyi Emmy-mezőnyben a fantasyszéria nem szerepelhetett, mivel új évada túl későn kezdődött.

A korábbi csúcstartó a Vészhelyzet volt 124 jelöléssel.

A vígjátéksorozatok közül az Atlanta című sorozat kapta a legtöbb, 16 jelölést, s jó esélye is nyílt a győzelemre, mivel idén a háromszoros díjnyertes, Az alelnök hiányzik a mezőnyből.

Az Atlantának a The Marvelous Mrs. Maisel, a GLOW, a Feketék fehéren, a Szilícium-völgy, a Félig üres és az Unbeakable Kimmy Schmidt című sorozatokkal kell összemérnie erejét.

A Saturday Night Live című szórakoztató műsor, amely különösen a Donald Trumppal kapcsolatos jeleneteivel aratott nagy sikert, 21 Emmy-jelölést kapott.

A Netflixtől A szolgálólány meséje 20 kategóriában nyerheti el a díjat. A sorozat sztárja, a tavalyi díjazott idén is esélyes, a mellékszereplők közül pedig Alexis Bledell, Anna Dowd, Yvone Strahovski és Joseph Fiennes került a jelöltek közé.

Elisabeth Moss A szolgálólány meséje című televíziós drámasorozatban nyújtott alakításáért díjazták. Fotó: MTI/EPA

A Westworld című sci-fi westernsorozat a drámasorozatok között 21 jelöléssel indul az Emmyért. A produkció tavaly is jól szerepelt, akkor 22 jelölésből 4 kategória díját vitte el. Kihívói a kategóriában a Trónok harca, A szolgálólány meséje, a Foglalkozásuk: amerikai és a Rólunk szól.

A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a korlátozott epizódszámú szériák mezőnyében a The Assassination of Gianni Versace 18 jelöléssel vezet, a további jelöltek között van a The Alienist, a Géniusz, a Godless és a Patrick Melrose.

A tévéfilmek Emmy-jelöltjei között szerepel a Fahrenheit 451, a Flint, a Paterno, A történet és a Black Mirror: USS Callister.

A korlátozott epizódszámú sorozatok és a tévéfilmek legjobb színészi alakításának Emmy-díjára esélyes Antonio Banderas (Géniusz), Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose), Jeff Daniels (The Looming Tower), John Legend (Jesus Christ Superstar) és Jesse Plemons (Black Mirror: USS Callister). A kategória legjobb női alakításnak díját pedig Jessica Biel (The Sinner), Laura Dern (A történet), Michelle Dockery (Godless), Edie Falco (Law & Order True Crime: The Menendez Murders), Regina King (Seven Seconds) vagy Sarah Paulson (American Horror Story: Cult) kaphatja meg.

A vígjátéksorozatok legjobb színészi mezőnyébe jutott be Anthony Anderson (Feketék fehéren), Ted Danson (The Good Place), Larry David (Félig üres), Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry) és William H. Macy (Shameless – Szégyentelenek). A színésznői jelöléseket pedig Pamela Adlon (Jobb idők), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Allison Janney (Anyák gyöngye), Issa Rae (Bizonytalan), Tracee Ellis Ross (Feketék fehéren), valamint Lily Tomlin (Grace és Frankie) kapta.

Ed Harris. Fotó: Getty Images

A drámasorozatok színészi Emmyjét Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (Rólunk szól), Ed Harris (Westworld), Matthew Rhys (Foglalkozásuk: amerikai), Milo Ventimiglia (Rólunk szól) és Jeffrey Wright (Westworld) kapta. A színésznők közül pedig Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany (Sötét árvák), Elisabeth Moss (A szolgálólány meséje), Sandra Oh (Killing Eve), Keri Russell (Foglalkozásuk: amerikai) és Evan Rachel Wood (Westworld) kaphat díjat.

Az Emmy-díjakat szeptember 17-én adják át. A ceremóniát az NBC élőben közvetíti a Los Angeles-i Microsoft Theaterből, a műsor házigazdája Colin Jost és Michael Che lesz.