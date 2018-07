Új magyar tévéfilm forog

Megérkeztek az első képek, az MTVA és aProjektt Film koprodukciójában, id. Béres József életéről készülő filmről. A főbb szerepekben Gáspár Tibor, Für Anikó, Huszárik Kata, Lukács Sándor, Seress Zoltán és Trokán Péter látható.

Id. dr. Béres József életét már számos könyv, dokumentumfilm és színdarab dolgozta fel, azonban most először készül róla televíziós játékfilm.

A Cseppben az élet című, négy részes, MTVA és Projekt Film koprodukcióban készülő filmsorozat forgatása a napokban kezdődött el, és jelenleg is zajlik. A filmsorozat a Béres Csepp feltalálójának 1960-70-es évekbeli küzdelmes életét mutatja be.

A forgatás első napján készült képek kis ízelítőt adnak a készülő produkcióról, amelyet a tervek szerint 2019-ben mutatnak be.

Gáspár Tibor, a Cseppben az élet című televíziós játékfilm főszereplője.

A film forgatókönyvét Petényi Katalin, Gyöngyössy Bence és Kabay Barna írta, rendezője Gyöngyössy Bence. Az operatőr Csukás Sándor, a producer pedig Kabay Barna. A főbb szerepekben: Gáspár Tibor, Für Anikó, Huszárik Kata, Lukács Sándor, Seress Zoltán és Trokán Péter látható.