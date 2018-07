Sosem volt még ennyire erős a mezőny a Magyarország Szépe döntőjében

Szarvas Andrea lett Magyarország Szépe. A Békés megyei lány egy évig viseli majd a koronát, és ő képviselheti Magyarországot a Miss World világversenyen, Kínában. A döntőben 16 lány mérette meg magát négy fordulóban. Az indulók bikiniben, estélyi ruhában és a foci-világbajnokság ihlette ruhákban is felvonultak. A zsűrinek idén is nehéz dolga volt.

A Magyarország Szépe döntője előtt nagy volt az izgalom. A 16 döntős lány először egy rövid bemutatkozás erejéig lépett a színpadra, majd ezután bikiniben vonultak végig a kifutón. Ezt követte az úgynevezett kreatív tour, amelynek ruháit idén a labdarúgó-világbajnokság ihlette. Ezután nemzeti öltözetben, majd végül estélyi ruhában is megcsodálhatták a zsűritagok és a nézők a finalistákat.



Az első udvarhölgy Galambos Patrícia, a második udvarhölgy Józsa Eszter, Magyarország legszebb lánya pedig Szarvas Andrea lett. A 20 éves Békés megyei lány a közönségdíjat is elnyerte, és a legszebb mosoly címet is neki ítélte meg a közönség. A koronát a tavalyi királynő Koroknyai Virág adta át, így most már Szarvas Andrea viselheti egy évig a Miss World Hungary címet, és képviselheti hazánkat a verseny decemberi világdöntőjén Kínában.

A győztes Szarvas Andrea. Mögötte Galambos Patrícia második udvarhölgy (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Mikor a közönségdíj győzteseként megneveztek, már az is hihetetlen volt számomra, de amikor azt mondták, hogy én vagyok 2018 Miss World Hungary, szerintem látszott, hogy csepegtek a könnyeim, szóhoz nem jutottam – mondta Szarvas Andrea az M1 Híradónak.

A nyerteseket 15 tagú zsűri választotta ki. Sarka Kata, a Magyarország Szépe Kft. egyik ügyvezető igazgatója azt mondta: még sosem volt ennyire erős a mezőny.

„Annyira jó csapattá váltak a lányok, együtt sírtak, együtt nevettek, együtt örültek egymásnak. Nem voltak furkálódások, nem voltak női rivalizálások, úgyhogy szerintem tényleg maximálisan jó volt az idei év mindenben” – részletezte az ügyvezető igazgató.

A győztes azonban nem sokat pihenhet, a következő napokban elkezdődik a felkészítése a Miss Worldre.

„Egy hosszú felkészülés áll most a győztes előtt, hiszen egy világversenyen kell hazánkat képviselnie. Nyilván fontos lesz a nyelvtudás is, hogy jól beszéljen angolul, hosszú folyamat lesz ez most” – fejtette ki a versenyigazgató, Rogán Cecília.

Rogán Cecília és Sarka Kata licenctulajdonosok, a zsűri tagjai (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Miss World a világ legnépszerűbb és legnézettebb szépségversenye, minden évben több mint 140 ország indulója vesz részt a rangos megméretésen. A legjobb eredményt 2014-ben Kulcsár Edina érte el. Őt választották első udvarhölgynek és a Miss Európa címet is ő érdemelte ki.