Az M4 Sport a legnézettebb hazai csatorna

Továbbra is kiemelkedő nézettséggel zajlik a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseinek élő közvetítése a nemzeti sportcsatornán: az M4 Sport a világbajnokság kezdete óta átlagban a legtöbb nézőt ültette a képernyők elé – a képzeletbeli dobogó mindhárom fokán az M4 Sportcsatorna műsorai állnak, sőt még az előkelő negyedik helyet is elfoglalják.

Az elmúlt héten is milliós nézőtábort toborzott az M4 Sport a futball-világbajnokság esti összecsapásai idejére. Az Oroszország – Horvátország mérkőzést szombat este 1 millió 213 ezer fő követte a sportcsatorna képernyői előtt, amely 32,6%-os közönségarányt eredményezett. Ez az adat a gyakorlatban azt jelenti, hogy a meccs ideje alatt minden harmadik tévénéző az M4 Sportot nézte. A Brazília – Belgium összecsapást péntek este 1 millió 144 ezer ember látta, 29,1%-os közönségarány mellett.

Csalódott orosz szurkolók egy szentpétervári nyilvános közvevítésen, miután csapatuk 11-esekkel kikapott az Oroszország – Horvátország mérkőzés hosszabbítását követő büntetőpárbajban az oroszországi labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében a szocsi Fist Stadionban 2018. július 7-én (MTI/EPA/Georgi Licovszki)

A kedd esti Kolumbia – Anglia mérkőzést 1 millió 73 ezren (28,6% SHR), a hétfő esti Belgium – Japán meccset pedig 1 millió 50 ezren (26,3% SHR) követték az M4 Sporton.Az idei év első négy legnézettebb műsora a nemzeti sportcsatornán közvetített futball-világbajnokság mérkőzéseiből áll: július 1-jén a Horvátország – Dánia mérkőzést 1 millió 219 ezren nézték (29,1% SHR), amelyet a dobogón a július 7-i Horvátország – Oroszország mérkőzés követ 1 millió 213 ezer nézővel (32,6% SHR).

Jordan Pickford angol kapus kivédi a kolumbiai Carlos Bacca tizenegyesét az oroszországi labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjének Kolumbia – Anglia mérkőzésén, a hosszabbítás utáni büntetőpárbajban a moszkvai Szpartak Stadionban 2018. július 3-án – Anglia 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel 4-3-ra győzött, így bejutott a legjobb nyolc közé (MTI/EPA/Peter Powell)

A harmadik helyre a június 30-i Uruguay – Portugália mérkőzés került 1 millió 158 ezer nézővel (29,6% SHR), amíg a negyedik helyen a július 6-i Brazília – Belgium mérkőzés végzett 1 millió 144 ezer nézővel (29,1% SHR). Az M4 Sport továbbra is a legnézettebb hazai sportcsatorna, amely várhatóan az utolsó héten, a legsikeresebbek viadalait közvetítve tovább növeli nézettségét a hazai piacon.Ezt látszik előrevetíteni a Kreatív kommunikációs magazin online mérése is, ami a csatorna által begyűjtött tetszésnyilvánításokat (Like) és kommenteket vizsgálta a hazai internetes felületeken a Lájkbajnokság keretein belül, az eredmények alapján pedig az M4 Sport júniusban bejutott a hazai TOP10 oldal közé.

A világbajnokság további programja az M4 Sporton:

Kedd 19.00: Belgium – Franciaország

Szerda 19.00: Anglia – Horvátország

Szombat 15.00: Bronzmérkőzés

Vasárnap 15.30: Döntő