Egy helyen követheti az összes vb-mérkőzést

Véget ért a visszaszámlálás! Június 14-én, csütörtökön megkezdődik a 21. labdarúgó-világbajnokság, amelynek összes mérkőzését élőben közvetíti a közmédia M4 Sport csatornája, valamint – párhuzamos mérkőzések esetén – a Duna. Minden találkozó előtt 45 perces felvezetéssel és szakértőkkel készül a csatorna, a mérkőzések után pedig 15 perces értékelő beszélgetéseket láthatnak a nézők. De kik is lesznek azok a szakértők, akikkel a nézők végigkövethetik a következő egy hónapot?

Az M4 Sport minden eddiginél sokszínűbb és magasabb szakmai színvonalat biztosító stábot állított össze a tornára. A csapat tagja a 97-szeres magyar válogatott Gera Zoltán, aki a West Bromwich Albion és a Fulham színeiben is pályára lépett a Premier League-ben, játszott Európa Liga-döntőben. Tíz év alatt az angol futball minden területét megtapasztalta, így a nézők az ő elemzéseivel kísérhetik végig a Harry Kane-ék szerepelését a világbajnokságon.

A csatorna nézői már megszokhatták Gera Zoltán mellett Hajnal Tamást is a Ferencváros középpályáján. Ezúttal az M4 Sport stúdiójában is láthatják őket a nézők. Hajnal Tamás 59 alkalommal viselte a címeres mezt és tökéletesen ismeri a német futballt: a Karlsruhe, a Dortmund és a Stuttgart játékosaként is játszott a Bundesligában. Gólt lőtt a 2008-as német Szuperkupa-döntőben, de egy alkalommal szerepelt a német Kicker őszi Bundesliga álom tizenegyében is. A világbajnokság alatt a végső győzelemre is esélyes német válogatott útját fogja végigkísérni és alaposan kielemezni, de nem csak a Nationalelf találkozóival kapcsolatos beszélgetésekben fog feltűnni. Az Oroszország – Szaúd-Arábia nyitómérkőzésre csütörtökön délután négy órától Hegedűs Henrik és Hajnal Tamás felvezetésével hangolódhatnak az M4 Sport nézői.

Bajnok, kupa- és UEFA-kupa győztes a Porto csapatával, több mint 200 mérkőzés az angol másodosztályban és 20 találkozó a magyar válogatottban: ő nem más, mint Buzsáky Ákos, aki az utóbbi időben többször feltűnt már az M4 Sport képernyőjén szakértőként. Mindig határozott véleményt fogalmaz meg a mérkőzések kapcsán, sosem fél kritizálni, vagy elismerni egy-egy teljesítményt. A világbajnokság alatt, a portugál válogatottal sem fog kesztyűs kézzel bánni. Az első napok egyik legjobban várt rangadóját, a Portugália – Spanyolország mérkőzést Gera Zoltánnal közösen fogják végigkísérni a stúdióban.

A közvetítések mellett is szinte minden a labdarúgó-vb-ről szól majd a sportcsatornán. A nézőket stúdióbeszélgetések, elemzések, helyszíni bejelentkezések, riportok és ismétlések várják. Reggel 7 órától indul az előző napi mérkőzések visszatekintése szakértőkkel, a Foci-vb röviden című műsorral. Nyolc órától az előző játéknap legjobb mérkőzését ismétli a csatorna, 10 órától pedig már a Góól!2-vel lehet hangolódni a délutáni mérkőzésekre. Akik lemaradtak az adott napi mérkőzésekről minden este 22.15-től a Góól! című műsorban tájékozódhatnak a játéknap eseményeiről. A kísérőmagazinokban, felvezetőműsorokban olyan rutinos és jól ismert szakértők várják a nézőket, mint Korsós György, Simek Péter, Kurucz Péter, dr. Horváth Zsolt és Bozsik Péter, valamint, a mindent kimerítő elemzéseket végző szakírók, Hegedűs Henrik, Koppányi Gergely és Somogyi Zsolt.

A nyári világbajnokság eseményeivel a közmédia minden csatornája kiemelten foglalkozik majd. Az m4sport.hu pedig folyamatosan exkluzív érdekességekkel, statisztikákkal, egyedi tartalmakkal készül az online felület látogatói számára.

Az M4 Sport szakértői stábja, a 2018-as labdarúgó-világbajnokságon: Bozsik Péter, Buzsáky Ákos, Gera Zoltán, Hajnal Tamás, Hegedűs Henrik, Horváth Zsolt, Koppányi Gergely, Korsós György, Kurucz Péter, Simek Péter, Somogyi Zsolt.