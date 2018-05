A Real mellett az M4 Sport lett a BL döntő nyertese

Idei legjobb hétvégéjét zárta a közmédia sportcsatornája, amiben óriási szerepe volt a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének és a Forma-1-es Monacói Nagydíjnak.

Kimagasló érdeklődést hozott a labdarúgó BL kijevi fináléja. A közvetítésre közel 1,4 millió ember kapcsolt oda, a – közmédia eddig legjobb 2018-as eredményének számító – 828 ezres nézettség pedig 22,4%-os közönségarányt (SHR) produkált. Gyakorlatilag minden negyedik televízió előtt ülő a Real Madrid sikerét figyelte, a lefújás utáni trófeaátadásra és stúdióelemzésre is közel félmillióan, 452 ezren (SHR 16,1%) voltak kíváncsiak.

A mérkőzés körüli stúdiós beszélgetések alatt debütált az M4 Sporton a csatorna új, AR-es (kiterjesztett valóság) grafikus technológiája. Tartva a lépést a világ legfejlettebb televízióival, most már nincs szükség zöld vagy kék háttérre ahhoz, hogy különböző elemeket mozgással is meg lehessen mutatni. Például a kezdőcsapatokat is korábban Magyarországon még nem látott módon elemezhették a szakértők. Ezekkel a megoldásokkal teszi majd még érdekesebbé a labdarúgó világbajnoki közvetítéseit is a csatorna.

Mivel szombaton a Forma 1-es Monacói Nagydíj szabad- és időmérő edzését (280 ezer fő, SHR 14,4%), valamint a férfi vízilabda OB I mindent eldöntő ötödik mérkőzését is élőben sugározta a közmédia sportadója, 2018. május 26-án a teljes napi, valamint a főműsoridős versenyben is az első helyen végzett Magyarországon az M4 Sport.

Vasárnap a Forma-1-es Monacói Nagydíj futama hozott kiugró eredményt: 561 ezren (SHR 22,3%) figyelték Ricciardo győzelmét, ami szintén piacvezető eredménynek számít, és sokan voltak kíváncsiak az OTP Bank Liga utolsó előtti fordulójára is: 934 ezren néztek bele a Ferencváros – DVTK (SHR 9,1%) és a Videoton – Budapest Honvéd meccs valamelyikébe, ami a teljes lakosság 10,5 százaléka, egy néző átlagosan 58 percig maradt a csatorna előtt.