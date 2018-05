Süsü szívét a gyerekek megértették és megszerették

A híres egyfejűvel nemcsak a képernyőn találkozhatunk. Akik ellátogattak az MTVA interaktív kiállítására – amelyet Süsü negyvenedik évfordulója alkalmából rendeztek meg –, szelfit is készíthettek vele, beülhettek a királyi trónszékbe, sőt akár magukra is ölthették a jó királyfi vagy a szépséges királylány jelmezét.

A kedves egyfejű és barátai a Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen várták a kicsiket és nagyokat. Az M1 Életkor című magazinműsora Csukás Istvánnal idézte fel, hogyan is kezdődtek Süsü, a sárkány kalandjai. Az író arról beszélt, hogy mindig is ámulva nézte a bábosok művészi munkáját.

„Na, most képzeljük el, hogy itt volt egy paraván előttük, ők semmit nem láttak, tehát felfelé elképzelték, hogy hogyan fog kinézni az előadás” – mondta Süsü megálmodója.

A jóindulatú sárkányról szóló sorozat évekig készült. A bábokat mozgató művészek, illetve a hangjukat kölcsönző színészek napi 8-10 órát dolgoztak. A mese írója Csukás István, amikor csak tehette, részt vett a jelenetek forgatásain és az utószinkron felvételein.

„A dolog mindig ott kezdődik, nem akarom magam előtérbe tolni, de valakinek meg kell írni. Tehát az író megírja, utána következik a többi művész. Soha nem szóltam bele semmilyen más dologba, mert arra gondoltam, hogy a suszter maradjon a kaptafánál. Tehát mindenki azt csinálja, amihez ért, mert akkor lesz jó a dolog. Nem volt olyan magyar színész, aki ne jött volna boldogan, éjszaka, reggel, hajnalban a Magyar Televízióba szerepelni egy gyerekdarabba” – emlékezett vissza Csukás István.



A bábok a művészek életének részévé váltak.

„Büszke vagyok arra, hogy ezt a bábot, lehet, hogy még mást is, az én Kiskirályfi figurámat Zoób Kati, aki most híres divattervező, varrta a kezemre. Ügyeletes is volt, ha valamelyik báb elszakadt, akkor ő volt, aki rendbe hozta. Mindegyik mesefigurát kézre varrták” – emlékezett vissza Meixler Ildikó bábművész.

A hangjukat a báboknak kölcsönző színészóriásokat mindannyian ismerjük, a bábművészeket azonban kevésbé, pedig néha viszontagságos körülmények között dolgoztak. Szilágyi Mária bábművész elmondta, hogy néha kissé körülményes volt megoldani egyes helyzetet.

Csukás István a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas költő, író kezdetben felnőtteknek írt, majd Kormos István unszolására kezdett mesélni.

„Én úgy gondolom, hogy két szárnyam van. Az egyik szárnyam a mese, a másik szárnyam a vers, és nagyon szépen repülök. Az a szerencse ért engem, hogy minden mesémből csináltak filmet vagy színdarabot, vagy hangjátékot, operát. Tehát átvándorolt egy másik műfajba. Tehát a mese elindult a műfajok közt a vándorútjára. Ez nekem is nagy élmény volt mindig” – mondta Csukás István.

Süsüt pedig örökké fiatalon tartja a közönség. A költő arról is beszélt, hogy a produkció és a bábok a legegyszerűbb anyagokból készültek – így a díszletek kifűrészelt lapokból, a korona pedig papírból – azonban Csukás István szerint nem ez a lényeg.

„Hanem, hogy egyrészt, szabadjon költőien mondanom, milyen szív dobog benne. Olyan szív dobogott benne, amit a gyerekek megértettek, megszerettek” – fogalmazott Csukás István.

