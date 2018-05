Szombattól új évaddal folytatódik az Egynyári kaland

Szombaton indul és hat héten át várja a nézőket az Egynyári kaland harmadik évada a Duna Televízióban.

“A vizes világbajnokság miatt nem tudtunk tavaly a Balatonon forgatni, ezért úgy döntöttünk, hogy felhozzuk a sorozatot a fővárosba” – mondta Zomborácz Virág, a sorozat rendezője. Hozzátette, hogy a fővárosi helyszín nemcsak a gyártást könnyítette meg, hanem friss színt is hozott a történetbe. A nézők a már jól ismert szerepelőket ugyanis mindennapi élethelyzetekben láthatják.

A forgatókönyvírásban is közreműködő rendező elmondta, hogy ebben az évadban két új főszereplőt is megismerhetnek a nézők: Piti Emőke Enikőt, a minden szabályra fittyet hányó asszisztenst formálja meg, a lányokat megszállottan hajszoló, de az érzelmektől rettegő Ákos megszemélyesítője pedig Fehér Balázs Benő lesz.

Piti Emőke (b), Mészáros Máté (b2), Király Dániel (j2) és Borsányi Dániel, a közmédia Egynyári kaland című ifjúsági minisorozata szereplői a harmadik évad indulásáról tartott sajtótájékoztatón. MTI Fotó: Varga György

Zomborácz Virág kiemelte, hogy mindkettőjükkel jól ment a közös munka; Emőkének volt már nagyjátékfilmes tapasztalata, így ő rutinnal dolgozott, Benő pedig mostanában leginkább színházi rendezőként tevékenykedik, de szívesen csöppent vissza a színészi szerepbe.

A harmadik szériában Zsófi (Schmidt Sára) gyakornokként kezd dolgozni egy építészstúdióban, Bence (Rubóczki Márkó) továbbra is a vendéglátóiparban próbál boldogulni, Levi (Király Dániel) magánéleti válságban van, Luca (Walters Lili) pedig készen áll arra, hogy meghódítsa a fővárost. A társaság életét felforgatja a hír, hogy barátjuk, Gábor (Héricz Patrik) az esküvőjét tervezi.

“A felnőtté válás ezen szakasza mindenkit máshogy érint” – mondta a rendező, aki szerint ez az esemény kulcsszerepet játszik az évad végkifejletében.

Ezen kívül minden karakter “életében” egyénenként is változó volt, hogy mire helyezték a hangsúlyt az alkotók. Zsófinál azt tartották fontosnak bemutatni, hogyan befolyásolja egy fiatal pályáját, ha a hierarchia kemény szabályai szerint, nőként kell boldogulnia, a még mindig önmagát kereső Luca karakterén keresztül pedig a képzettség nélküli munkakeresés világát mutatják be. Bencének egy nála jóval idősebb nővel van kapcsolata, az alkotók a kapcsolat egyenlőtlenségeit igyekeztek kiemelni, de feltűnik Dávid (Szalay Bence) személyében egy új szeplő is, aki sok szempontból megváltoztatja a történet alakulását.



A rendező kiemelte, hogy a főszereplők mellett nagyon fontosak lesznek a mellékszereplők is, akik új és különleges színt adnak a sorozatnak. Feltűnik majd mások mellett Kiss Diána Magdolna, Mészáros Máté, Járai Máté, Pelsőczy Réka, Edvi Henrietta, Gazsó György, Nagypál Gábor és Mihályfi Balázs is.

A harmadik évad forgatókönyvét a rendező mellett Szabó Borbála és Bárány Márton jegyzi, a társrendező Akar Péter volt.

A rendező elárulta azt is, hogy a jövő héten újra a Balatonon kezdik meg a negyedik évad forgatását, amelynek újdonsága, hogy hat helyett nyolc részesre bővül.

Az MTVA és a Megafilm Service közös ifjúsági sorozatának harmadik évada ezúttal is heti rendszerességgel, szombat esténként lesz látható a Duna Televízióban.

