Változatos műsorokkal készülnek pünkösd ünnepén a közmédia csatornái

Idén is a Duna Televízió tűzi műsorára a Csíksomlyói pünkösdi búcsút, de számtalan dokumentumfilm, filmdráma és koncertek várják a nézőket.

Szombaton 11.30-tól idén is a Duna Televízió tűzi műsorára a Csíksomlyói pünkösdi búcsút. Délután két órától a Válaszút vándora: Kallós Zoltán öröksége című magyar művészeti műsort láthatják nézőink.14.55-től a Jónak lenni jó – Visszatekintő kisfilmet ajánljuk, majd egy magyar filmdrámát Ranódy László rendezésében, Akiket a pacsirta elkísér címmel.

A Duna World csatornán délelőtt 10.40-től a Csángók költője – Egy csángó amerikai éjszakában című dokumentumfilmet, 15.45-től pedig a Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítését követhetik nézőink. Este nyolc órától kezdődik a Dokuzóna, ahol először Zarándokút a Szentföldön, végül a Zarándokút Bosznia és Hercegovinában c. nemzetiségi dokumentumfilmet láthatják nézőink a Duna World csatornán. Az M3 csatorna szombat estére Gaál Albert filmekkel készül, így 19.20-tól a Férfiak mesélik., majd a Baltazárok c. magyar tévéfilmet ajánljuk nézőinknek.

Az M2 Petőfi TV szombat estére koncertekkel, 22.45-től Little G Weevil, majd 00.20-tól az Interpol zenél az ifjúsági csatorna képernyőjén.

Vasárnap 11-től az Evangélikus pünkösdi istentisztelet közvetítését láthatják nézőink Kiskőrösről a Dunán, majd 12.50-től Jó ebédhez szól a nóta. Egy különleges művészeti műsort láthatnak a Duna Televízió nézői 13.25-től a Válaszút vándora: Kallós Zoltán öröksége címmel. Gyönyörű tájakra kalauzol vasárnap délután az M5 csatorna, 17.00-től Vad vidékek – Brazília, majd este hat órától a Négy évszak a magyar pusztán című dokumentumfilmet kínálja a csatorna.

Vasárnap este olasz filmdrámát, a Szent Ferenc c. film első részét tűzi műsorra a Duna Televízió. Az M2 Petőfi TV vasárnapi Filmklubjában az Ébredések c. amerikai filmdrámát, míg az M3 kínálatában Szabó István rendezését a Szerelmesfilm c. filmet láthatják nézőink.

Pünkösdhétfőn a Dunán élőben követhetik nézőink a Csíksomlyói csángó misét, este 22.00-tól pedig az Övék a mennyek országa 3. – Szíria c. magyar hírműsort, majd 22.31-től a Szent Ferenc olasz filmdráma második részét tűzi műsorra a csatorna. Kulturális csemegét tartogat most hétfőn is az M5 csatorna, 20.10-től az A kék bolygó következő részét láthatják, majd 21.15-től Richard Wagner: A walkür, három felvonásos zenedrámáját élvezhetik ingyenesen, a Kárpát-medence egész területén, akár HD felbontásban is az M5 csatorna nézői.

Az M2 Petőfi TV kínálatában hétfő este 21.05-től a 7kor nálam! Dallos Bogival és Weisz Fannival, majd 22.40-től az Akusztik, benne Molnár Tamás szerzői estje az ifjúsági csatorna képernyőjén.