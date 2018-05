Kevesebb, mint két hét múlva tematikus napot tart az M5 csatorna a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál zárónapjával egy időben. Az M5 már jól ismert műsorvezetői – Koltay Anna, Dobos Evelin, Bősze Ádám és Béli Ádám – aznap háromszor két órára jelentkeznek majd a képernyőn, kiemelt figyelmet fordítva a fesztiválra nevezett pályaművekre – mondta el a Híradó.hu-nak az M5 csatornaigazgatója. Dér Ágnes egyúttal az induló új sorozatokról is beszélt.

Az M5 tematikus napja, ahogy tavaly, úgy idén is egybeesik a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál zárónapjával, amelyet Gödöllőn rendeznek meg – mondta el a Híradó.hu-nak az M5 csatornaigazgatója. Dér Ágnes kifejtette, a fesztivál tematikája közel áll a csatornához, hiszen az M5-nek fontos az ismeretterjesztés, amelyben kiemelt szerepet jut a természetfilmeknek.

Így például az M5 lexikon egyik tagja, a Kék bolygó című sorozat, amely hétről hétre két adásban olyan fejlesztésekre, találmányokra hívja fel a figyelmet, amelyek azt célozzák, hogy élhetőbbé váljon a bolygó, hogy a jövő generációinak is legyen friss levegője és tiszta ivóvize.

A csatornaigazgató arról is beszélt, hogy „a tematikus nap alkalmából helyszíni stúdióból háromszor két óra élő adásban jelentkeznek be a már jól ismert műsorvezetők, Koltay Anna, Dobos Evelin, Bősze Ádám és Béli Ádám, akik kiemelt figyelmet fordítanak azokra az alkotókra és filmekre, akik az idei fesztivál versenyprogramjában vagy mellékszekciójában szerepelnek”.

Forrás: M5

Dér Ágnes hozzátette, ezek mellett a műsorvezetők és vendégeik olyan témákról is beszámolnak, amelyeket a csatorna is feldolgoz műsoraiban, de az újdonságokra is nyitottak. A határon túli magyarlakta települések érdekességeivel, értékeivel is foglalkoznak, valamint a határon túli természetvédelmi területek, nemzeti parkok munkatársaival is készülnek élő bejelentkezések.

Az M5 május 27-i tematikus napján nemcsak egész napos élő műsorfolyammal jelentkezik, hanem azokban a műsorsávokban, amelyekben vasárnaponként ismétléseket láthatnak a nézők, természetfilmeket is sugároz.

Tavaly az M5 különdíját a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon Olma Frigyes nyerte Gemenc, az árterek világa című filmjével. Dér Ágnes a pályaművekkel kapcsolatban elmondta: a nevezők közül rengetegen vannak olyanok, akik profi természetfilmesek. Hozzátette, ez egy olyan műfaj, ami egészen speciális felszerelést igényel, hiszen a természetet „nem lehet rendezni”, különös figyelmet, félkészültséget és tapasztalatot vár el a műfaj a nevezőktől.

Megjegyezte, ez érezhető a produkciók színvonalán is, mert van, aki már huszonöt nyár óta figyeli meg egy-egy madárfaj fészkelési szokásait, és vannak a pályakezdők, akik hihetetlen ambícióval és elszántsággal készítik el természetfilmjüket, amelyben van valami unikális, ami mindenképpen figyelemre érdemes.

Az M5 nélkül a művészmozikban sugárzott néhány alkalomtól eltekintve szélesebb közönséghez nem juthatnának el ezek a nagyszerű alkotások.



A csatornaigazgató arról is beszélt, hogy május 14-én, hétfőn új sorozat indult a csatornán, nem is akármilyen. Dér Ágnes kiemelte, a BBC Kék bolygó sorozatának második évadával, majd a Bolygónk, a Föld sorozat legújabb hét epizódjával várja a csatorna a természetfilmek kedvelőit. A sorozatok részletgazdag igényességgel járják körbe bolygónk flóráját és faunáját a természetvédelemre fókuszálva. Az érdeklődők az M5 kínálatában, főműsoridőben 20.15-től láthatják a sorozatokat.