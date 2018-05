Siklósi Örs: Új lehetőségeket kaptunk

Új lehetőségeket és élményeket kaptunk az Eurovíziós Dalfesztiválon, sok új kaput nyitott meg előttünk az eseményen való fellépésünk – mondta el az MTI-nek Siklósi Örs, a Magyarországot képviselő AWS énekese. A modern metált játszó zenekar megkapta a legjobb színpadi látványért járó díjat és a 21. helyen végzett a vasárnapra virradóra véget ért döntőben Viszlát nyár című szerzeményével.

Az idei Eurovíziós Dalfesztivált az izraeli Netta Barzilai énekesnő nyerte Toy című dalával.

Siklósi Örs az AWS szereplését értékelve elmondta: “megmutattuk a nézőknek, hogy a metál szubkultúra létezik, rengeteg új ember hallotta a zenénket, számunkra tökéletes az eredmény”. Kiemelte, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon való szereplésük máris új fellépési lehetőségekhez juttatta az AWS-t: meghívást kaptak a világ egyik legjelentősebb metálzenei fesztiváljára, a németországi Wacken Open Airre és egy máltai fesztivál szervezői is megkeresték már őket.

„Remélem, hogy a szereplésünknek köszönhetően más zenekarok is kedvet kapnak majd az induláshoz a nemzeti válogatókon, így A Dalban is és mostantól minden évben láthatunk metált az Eurovíziós Dalfesztiválon” – mondta Siklósi Örs, aki köszönetet mondott az MTVA-nak is, amelytől rengeteg segítséget és támogatást kaptak a lisszaboni szerepléshez.

Az Eurovíziós Dalfesztiválon dolgozó újságírók 2016-ban Stockholmban megalapították a színpadi látványt elismerő Buzz Awardot, amelyet tavaly Kijevben adtak át először. Idén a hat kategória közül a legjobb speciális effektekért járó díjat az AWS-nek ítélte oda az a több mint ezer helyszínen dolgozó újságíró, aki leadta szavazatát.

Siklósi Őrs, az AWS zenekar énekese előadja a Viszlát nyár című dalukat az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében Lisszabonban 2018. május 12-én (MTI/EPA/José Sena Goulao)

A Dal 2018 győzteseként a lisszaboni indulást elnyert AWS-ben Siklósi Örs mellett Brucker Bence és Kökényes Dániel gitáros, Schiszler Soma basszusgitáros és Veress Áron dobos szerepelt, őket Schwartz Dávid vokalista egészítette ki a versenyen.

Az AWS sorozatban nyolcadszor juttatta Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe, amelyet 93 ponttal a 21. helyen zárt. A döntőben 26 ország előadói léptek színpadra.