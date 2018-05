Eurovíziós Dalfesztivál: Tízen már a döntőben

Tíz ország előadója bejutott a fináléba a 63. lisszaboni Eurovíziós Dalfesztivál első, keddi elődöntőjéből. A magyar AWS a csütörtöki második elődöntőben mutatja be produkcióját, a döntőt szombaton rendezik 26 ország részvételével.

A Duna Televízió által élőben közvetített keddi esti elődöntő 19 előadójából döntőbe jutott az albán Eugent Bushpepa a Mall című dallal, a cseh Mikolas Josef (Lie to Me), a litván Ieva Zasimauskaité (When We’re Old), az izraeli Netta (Toy), az észt Elina Nechayeva (La Forza), a bolgár Equinox (Bones), az osztrák Cesár Sampson (Nobody But You), a finn Saara Aalto (Monsters), az ír Ryan O’Shaughnessy (Together), valamint a ciprusi Eleni Foureira (Fuego).

A lisszaboni Altice Arenában mintegy húszezer néző előtt lezajlott keddi elődöntő a legmodernebb technikát, fényt, hangot és színpadi lehetőségeket vonultatta fel.

A tíz továbbjutó úgy alakult ki, hogy egyrészt a résztvevő országok, valamint a kiemeltként eleve döntősök közül Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság részéről pontozott egy ötfős szakmai zsűri (ez még hétfőn este megtörtént), másrészt az utolsó dal elhangzása után negyed órán keresztül a tévénézők szavazhattak a verseny applikációján, telefonon és/vagy sms-ben. A kettő kombinációja adta ki a tíz továbbjutót; az egyes országok szavazói nem voksolhatnak saját fellépőjükre.

A Magyarországot képviselő AWS a csütörtöki második elődöntőben adja elő Viszlát nyár című dalát. Az AWS tizenharmadikként fog színpadra lépni a 18 tagú csütörtöki elődöntőben.

A 26-os finálénak kiemeltként tagja az Egyesült Királyság (SuRie – dalának címe: Storm), Franciaország (Madame Monsieur – Mercy), Olaszország (Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente), a házigazda, tavalyi győztes Portugália (Cláudia Pascoal – O jardim), Spanyolország (Amaia & Alfred – Tu canción) és Németország (Michael Schulte – You Let Me Walk Alone).

Az Eurovíziós Dalfesztivált, amely az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) által szervezett verseny, évről évre mintegy 200 millió ember nézi. Idén 43 ország képviselői vesznek részt az All Aboard (Mindenki a fedélzetre) szlogennel zajló dalfesztiválon Lisszabonban. A verseny szabályai szerint mindig az előző évi győztes ország a rendező, tavaly Kijevben Salvador Sobral portugál énekes nyert Amar pelos dois című dalával.