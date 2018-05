Donnie Brasco, Dokuzóna, Parov Stelar és Lengemesék – hétvége a közmédiával

Rengeteg magyar film, rajzfilm, dokumentumfilm és koncert várja a közmédia nézőit május első hétvégéjén.

Szombat délután Makk Károly filmjével, a Fűre lépni szabad c. klasszikussal készül a Duna Televízió 15.05-től, Tolnay Klári, Páger Antal és Maklári Zoltán főszereplésével. A Gasztroangyal menetrendszerűen, szombat délután öttől érkezik a képernyőre, ezúttal Egyházaskozár ízeivel. Este 20.35-től Mona Lisa mosolya várja a tévénézőket a Dunán, majd 22.40-től a Fedőneve: Donnie Brasco c. amerikai krimivel készül a csatorna.

A Duna World szombat este nyolctól a két nemzetiségi filmmel is készül: elsőként a Hát annak születtem, majd 20.30-tól A hegedű dallamán c. filmet láthatják nézőink a Dokuzóna műsorunkban. Hétvégén debütál a Lengemesék c. magyar rajzfilmsorozat az M2 gyerekcsatornán, melynek epizódjait ezentúl szombatonként és vasárnaponként 13.10-től láthatja az M2 közönsége.úű

A csapó indítja a jelenet felvételét Tordy Géza színművész (k) és Polonyi Gyöngyi, a Varga Katalin leánygimnázium IV. b. osztályos növendéke, elsőfilmes végzős gimnazista, a film főszereplőjével a Fűre lépni szabad című film forgatásán a Közgazdaságtudományi Egyetem folyosóján (2000-től Corvinus Egyetem) Budapest, 1960. április 11-én (MTI Fotó: Bojár Sándor)

Este kilenctől az M2 Petőfi TV műsorán a zenéé a főszerep, először a Nagy-Szín-Pad elődöntőjét, az Amigod és a JETLAG produkcióját követhetik nézőink szerte az országban HD minőségben is, majd Parov Stelar és Orkestra Mendoza koncertezik az ifjúsági csatornán. Az M3 retroadó Az ördög cimborája című tévéjátékkal készül szombat este 21.25-től, amelyet 23.05-től a Szamuráj című magyar balettfilm követ.

Vasárnap, május első vasárnapján az M2 gyerekcsatornán anyák napja alkalmából, a reggel ötkor induló mesemaraton mellett, a nap folyamán többször beköszönnek a Hetedhét kaland című műsor gyerekszereplőitől, akik saját készítésű ajándékokkal lepik meg édesanyjukat.

Vasárnap a Déli Híradó után 12.50-től Jó ebédhez szól a nóta a Dunán, majd 13.25-től gyönyörű tájakra kalauzol a Vad Magyarország – A vizek birodalma c. dokumentumfilm.15.20-tól magyar vígjátékot ad a csatorna Budai cukrászda címmel, Gózon Gyula, Perényi László és Perczel Zita főszereplésével. Az M3 retroadón 19.55-től szintén magyar klasszikust, a Fügefalevél című filmet láthatják nézőink Bessenyei Ferenc, Halász Judit és Sinkó László főszereplésével. Az M5 oktatási, kulturális és ismeretterjesztő csatorna vasárnap este hattól A remény hajtásai – Jane Goodall Budapesten c. műsort, majd 18.25-től A vadmacska kilencedik élete c. magyar dokumentumfilmet sugározza. Az M5 vasárnap esti filmje ezúttal az Amerikai rapszódia című alkotás 21.15-től, míg az M2 Petőfi TV Filmklubjában 21.10-től a Philomena – Határtalan szeretet című filmet láthatják nézőink, melyet egy magyar kisjátékfilm, az En passant követ, Oláh Kata rendezésében.

A közmédia legtöbb műsora az interneten keresztül is követhető, illetve korlátozott ideig visszanézhető a www.mediaklikk.hu oldalon.