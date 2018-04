A rómaiak kedvenc helyéről néz Türr István szobra a városra

Aki a legszebb panorámát keresi Rómában, az felmegy a Gianicolo dombra, ahol arany fényben fürdik Garibaldi szobra. De a szoborerdőben van egy magyar is: Türr István, aki a harcok után is nagy karriert futott be. Ismerjenek meg felemelő és tragikus magyar sorsokat a Kossuth Rádió olasz tematikus hetének keretében.