Folytatódik a Virtuózok

A közmédia klasszikus zenei tehetségkutató műsora április 20-án, pénteken újrakezdődik a Duna csatornán. A versenyzők minden héten három korcsoportban bizonyíthatnak majd, az abszolút nyertest pedig június 8-án hirdetik ki. A zsűrizésben ezúttal részt vesz többek között Balázs János zongoraművész és Miklósa Erika operaénekes is.

Morvai Noémi a Virtuózok egyik műsorvezetője az M1 Ma reggel című műsorában arról beszélt, hogy a korcsoportok maradtak, ugyanúgy kicsik, tinik és nagyok vesznek részt idén a tehetségkutató versenyben. Hozzátette, Bősze Ádám kollégájával rendkívül izgatottan várják a műsort, és régóta tervezgetik, hogy együtt dolgoznak.



Megjegyezte, abból a szempontból nem újdonság a Virtuózok vezetése, hogy újfent fiatalokkal és tehetségekkel dolgozhat majd, ugyanúgy, mint a Fölszállott a páva című műsorban. Úgy véli, hogy rendkívül sok energiát adnak a műsorvezetőknek a gyerekek.

„Eleinte mindannyian kicsit visszahúzódnak, de ez nem azt jelenti, hogy nincs bennük spiritusz és magabiztosság, csak kicsit meg vannak ijedve a fényektől, a kameráktól, de ezt gyorsan levetkőzik, és igazi kis rosszcsontok tudnak lenni a stúdióban, persze minden tehetségükkel, minden porcikájukkal együtt” – fejtette ki.

Holozsai Eszter a Virtuózok 2016-os győztese arról beszélt, hogy habár korábban nem vett részt nyilvános megméretéseken, mégis pozitív emlékei vannak a 2016-os Virtuózokról. Eszter kiemelte, először ő is nagyon izgult, de később családiassá vált a környezet, mindenki felszabadult, és komoly barátságok születtek. Hozzátette, a vetélkedő alatt magabiztosságra tett szert, és sok új élményt szerzett.

Holozsai Eszter arról is beszélt, hogy mióta megnyerte a vetélkedőt, nagyon sok lehetőséget kapott, több koncerten is fellépett nagyszerű zenekarokkal, többek között Londonban is.