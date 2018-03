Ismét bajnokot avatott a Honfoglaló!

Kronauer Éva Lilla lett a Duna Televízió műsorán látható Honfoglaló harmadik Bajnokok Hetének győztese.

A Honfoglaló legjobbjai harmadik alkalommal mérték össze tudásukat a Bajnokok Hetén. Ezúttal Kronauer Éva Lilla gyűjtötte a legtöbb pontszámot, így szerda esti játékával ő lett az abszolút győztes. A legújabb bajnok, kétgyermekes édesanya Budapestről érkezett, korábban Hollandiában élt. Amszterdamban hétvégi magyar iskolát alapított magyar családok gyermekei számára és már az első játékában felajánlotta, hogy nyereményének egy részével ezt az intézményt támogatja a magyar nyelv ápolásának céljával. Kronauer Éva Lilla kedveli a műemlékeket, könyvet is írt a felújításukról és részt vett egy műemlék börtönkápolna helyreállításában is.

„Szerintem a játék az Örök, és a játékos embereknél, Homo ludenseknél jobb társakat nem is lehet találni. Játszottunk, és nyertem – persze benne volt a vesztés kockázata, és biztos akkor is nagy élménnyel tértem volna haza. Amikor az iskolát alapítottam, akkor is a játék volt a kulcsszó, – emlékszem -, merthogy egy hétvégi iskolában, ami nem kötelező, nem kell belőle érettségizni, fontos az, hogy a gyerekek és a szülők is szeressenek odajárni, élvezzék a magyar nyelv és kultúra felfedezését. A nyereményem egy részét is erre a célra szánom, azaz a Hollandiában élő magyar gyermekekkel foglalkozók számára ajánlom fel, akik sokat tesznek azért – teljesen önkéntesen, önszervező módon – hogy az ott élő gyermekek megőrizzék nyelvünket és kultúránkat; a másik részét pedig a fiaimmal együtt szépre-jóra költjük, s talán még egy közös nyári vakáció is belefér” – árulta el a legújabb bajnok.

Honfoglaló – ahol a tudás valóban hatalom! A népszerű online területhódító kvízjáték televíziós változatát minden hétköznap 19.30-kor láthatják a Dunán.