Hároméves az M1 hírcsatorna

Három éve kezdte meg adását a megújult, M1 aktuális csatorna. Kollégáink azóta folyamatosan azért dolgoznak, hogy a nézők a legfrissebb információkat kapják.

Az M1 tudósítói ott vannak a világ minden pontján, hogy a legfontosabb és legérdekesebb eseményekről tájékoztassanak.

Ott voltak 2016 őszén Párizsban a terrortámadás helyszínén is, aztán Berlinben és Barcelonában is. Ha kellett, akkor a tüntetők közül is élőben jelentkeztek. A nézők első kézből kaphattak információt a migrációs helyzetről. A tudósítók mindig onnan jelentkeztek, ahol történtek az események. Az M1 stábja hónapokat töltött a görög–macedón határon és a déli határainknál is. Jelen voltak bűnözők elfogásánál és letartóztatásánál is, rendkívüli időjárási helyzeteknél is.

A legnagyobb vihar és legfagyosabb időjárás sem állította meg a kollégáinkat.

Jelentkeztek a legnagyobb fesztiválokról, ahol az is kiderült, hogy munkatársaink nem csak a hírközlésben vannak otthon.

Két éve focilázban égett az ország, tavaly nyáron pedig a budapesti vizes vb tartotta izgalomban nemcsak a nézőket, hanem a kollégáinkat is. Németh Balázs kollégánk még az élő adásból is „meglépett”, aztán a döntőről tudósította a híradó nézőit. Idén pedig a téli olimpián szurkoltunk együtt a közönséggel. Több meglepetés is érte tudósítóinkat az elmúlt években.

Kollégáink cigánykerekeznek, fociznak, locsolkodnak és mókáznak, mint bárki más. Több mint egy éve él az M1 hírcsatorna Facebook- és Instagram-oldala, ahol a nézők megismerhetik a forgatások kulisszatitkait, vagyis a tévések mindennapi életét is.

Minden mást pedig az óránként jelentkező híradókból tudhatnak meg immár 1092 napja.