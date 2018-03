Hároméves a Petőfi TV

Három éve indult el a közmédiában a Petőfi TV, amely az évfordulóhoz kapcsolódva feleleveníti az indulás pillanatait a csatorna legelső vendégeivel, a legkedvesebb pillanatokból álló válogatással és a „legpetőfisebb történetekkel” – mondta Medvegy Anikó, a Petfői TV csatornaigazgatója az MTI-nek.

„Szeretnénk a nézőket megajándékozni, egész héten játszunk is, Petőfi TV-s ajándékcsomagokat sorsolunk ki, amelyekben koncertjegyek, DVD-k, CD-k, fesztiválos ajándékok és Holnap Tali! musical belépők várnak gazdára” – fűzte hozzá.

Az igazgató kifejtette, hogy három évvel ezelőtt az MTVA célja az volt, hogy a Petőfi Rádió célközönségét több felületen is elérje, ezért indította el az M2 Petőfi TV-t és a Petőfilive.hu internetes oldalt is. „Szerintem bizonyítottunk a zenei szcénának is, hogy missziónknak tekintjük a könnyűzene közszolgálati és kulturális értékének hangsúlyozását” – hangsúlyozta.

Úttörő kezdeményezés a közös műsorgyártás

Elmondta, hogy a különböző platformok együttműködését, a közös műsorgyártást úttörő kezdeményezésnek szánták, hogy a magyar könnyűzene képviselőinek szélesebb körű elérést kínáljanak. Mint mondta, jó példa erre a magyar könnyűzene inkubátoraként is szolgáló Akusztik című műsor is, amely magyar popzenekarok akusztikus koncertjeit közvetíti, külön hangsúlyt fektetve a fiatal tehetségekre.

A műsor a Petőfi Rádióban aratott sikere után az M2 Petőfi TV képernyőjén is helyet kapott, így vasárnap a rádióban, tavaly óta hétfő esténként az M2 Petőfi TV-ben jelentkezik a műsor, március közepétől pedig már az interneten is elérhető.

Kifejtette, hogy a Petőfi-brandnek három éve kikerülhetetlen része a Petőfi TV is. A NAGY-SZÍN-PAD! tehetségkutatóban az egymással versengő zenekarok a fesztiválok nagyszínpadán való fellépés lehetőségéért indulnak, de a csatorna ad otthont a Petőfi Zenei Díj Gálának is.

„A nézői csoportként megcélzott fiatal és fiatal felnőtt korosztályban a közszolgálatiság szerepe és feladata talán soha nem volt akkora jelentőségű, mint napjainkban” – fejtette ki a csatorna igazgatója. Mint mondta, az egyre szélesebb körű tartalomszolgáltatásban a rengeteg értékes tartalom és információ között egyre több lesz a káros, a közösségromboló is, ez pedig fölértékeli a közszolgálat „értékmutató és orientáló, az eligazodást segítő funkcióját, beszéljünk akár a hagyományos tévés vagy akár az online platformokról” – fűzte hozzá.

Szélesebb nyitás az online világ felé

Medvegy Anikó elmondta azt is, hogy az indulás óta eltelt időben még szélesebben nyitottak az online világ felé, saját M2 Petőfi TV-s Facebook-oldaluk mellett elindult saját YouTube-csatornájuk is, az eredetileg online sorozatként indult Holnap Tali! pedig a márciustól megújult műsorstruktúrának köszönhetően online és televíziós formátumban lesz látható. Az új, 5. évad március 19-én debütál a televízióban hosszabb, a webes felületen pedig rövidebb részekkel a Napi Tali! epizódjai lesznek láthatók. Szintén a televízióba költözik Dallos Bogi eredetileg online platformon futó műsora a 7-kor Nálam! Az újgenerációs talkshow március 19-től hétfőnként először az M2 Petőfi TV műsorán, majd a csatorna YouTube-oldalán lesz látható.

„Csütörtökön is új műsorral jelentkezünk, ami megmutat mindent, ami a virtuális térben létezik a letölthető filmektől, a helyettünk gondolkodó hűtőig, hiszen a KiberMa csapata hétről hétre, játékot tesztel, hárombetűs rövidítéseket magyaráz” – fűzte hozzá Medvegy Anikó.