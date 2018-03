Újabb Oscar-díjjal gazdagodhatunk – díjátadó élőben a Dunán

Vasárnap, az egymást követő magyar Oscar-díjak történetében immáron harmadszorra izgulhat az egész ország a Testről és lélekről című magyar film sikeréért. A 90. Oscar-gálát a Duna Televízió közvetíti élőben.

Enyedi Ildikó Arany Medve díjas filmje, egy különös hangulatú szerelemi történetet mesél el Borbély Alexandra, Morcsányi Géza, Tenki Réka, Schneider Zoltán és Nagy Ervin főszereplésével. Amint azt már tudjuk, a film sikerrel vette az egyik legnagyobb akadályt, és bekerülhetett az Oscar-díjra esélyes legjobb külföldi film kategóriájába.

Testről és lélekről – Borbély Alexandra és Morcsányi Géza

Vasárnap éjjel, 0.25-től a Duna Televízió műsorán izgulhatunk a film sikeréért – élőben követhetjük a díjátadót. Kraszkó Zita lesz az Oscar-est hazai házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő és Szöllőskei Gábor filmkritikus véleményezi az esélyes műveket. A 26 perces felvezető műsorban pedig a tavalyi Oscar-siker, a Mindenki stábját látják vendégül.

A Red Carpet előtt a stúdióban Enyedi Ildikó filmjeiről és sikereiről beszélgetnek a résztvevők, és megtudhatjuk a Magyar Nemzeti Filmalap idei terveit is. A felvezető műsor után pedig élőben követhetjük a helyszínről az eseményeket a szakértők és a helyszíni tudósító segítségével.

Csoportkép az amerikai filmakadémia idei díjára jelölt alkotók vacsoraestjének résztvevőiről a Beverly Hilton szállodában. Az első sorban, az Oscar-szobortól jobbra a második Enyedi Ildikó filmrendező (Fotó:MTI/AP/Invision/Danny Moloshok)



Több magyar alkotó filmjét is Oscarra jelölték



Az első magyar Oscar-díjas film Rófusz Ferenc A légy című filmje, amely 1981-ben a legjobb animációs rövidfilm kategóriában nyert Oscar-díjat. 1982-ben Szabó István Mephisto című filmje kapta meg az Oscart a legjobb külföldi film kategóriában. Böszörményi Zsuzsa 1991-ben a legjobb külföldi filmnek járó diák-Oscarral tért haza az Egyszer volt, hol nem volt című filmjéért, majd 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia, 2017-ben pedig Deák Kristóf Mindenki című filmje gazdagította a magyar Oscar-díjas alkotások sorát.

A legjobb idegen nyelvű filmek között már 1969-ben versengett magyar alkotás, a Fábri Zoltán rendezte A Pál utcai fiúk, majd 1975-ben Makk Károly alkotása, a Macskajáték, 1979-ben az ugyancsak Fábri Zoltán rendezte Magyarok, 1981-ben pedig Szabó István Bizalom című filmje. (Utóbbi film digitalizált és felújított változatát a 4. Magyar Filmhéten is bemutatták.)

1984-ben a Gyöngyössy Imre és Kabay Barna rendezte Jób lázadása, majd Szabó István történelmi trilógiájának másik két darabja, 1986-ban a Redl ezredes, 1989-ben a Hanussen volt jelölt. 2013-ban Szász János A nagy füzet című alkotása szerepelt a kategória kilenc alkotást tartalmazó szűkített listáján, de nem jutott be az öt Oscar-jelölt közé. a Malena című olasz film operatőri munkájáért jelölték Oscarra.

Animáció, diák és technikai Oscar

Az animációs rövidfilm kategóriában Rófusz Ferenc A légy című filmje előtt, 1975-ben Jankovics Marcell Sisyphus című alkotását jelölték. 2007-ben M. Tóth Géza Maestro című rövid animációs filmje is Oscar-jelölést kapott. 2014-ben Bucsi Réka Symphony No. 42 című alkotása bekerült az Oscar-díjra esélyes tíz produkció közé, de a legjobb öt közé már nem jutott be.

Böszörményi Zsuzsa Egyszer volt, hol nem volt című 1991-es vizsgafilmjével nyerte el az 1972-ben alapított diák Oscar-díjat a legjobb külföldi filmek között. Szalay Attila 1995-ben technikai Oscart kapott a giroszkóp-stabilizátoros Spacecam kamerarendszer kifejlesztéséért. 2010-ben technikai Oscar-díjat kapott Jászberényi Márk, Perlaki Tamás és Priskin Gyula a Lustre színkorrekciós rendszer kifejlesztéséért. A 2013-as technikai Oscar-díj kitüntetettjei között is voltak magyarok: Madjar Tibor, Kőhegyi Csaba és Major Imre egy 3D-modellező szoftver fejlesztéséért kapott elismerő oklevelet.

És reméljük, hogy a sor ezzel nem ér véget – nézzük együtt a március 4-i díjátadót, és drukkoljunk egy újabb magyar sikerért!