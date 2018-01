Sajtófotó-díjat nyert az M1 műsorvezetője

Visszatérés (Return) című sorozatával harmadik helyezést ért el Somorjai Balázs, az M1 híradós műsorvezetője a 36. Magyar Sajtófotó Pályázaton a Mindennapi élet kategóriájában.

Nem csak a stúdióban, de fényképezőgéppel a kezében is megállja a helyét Somorjai Balázs, a köztelevízió híradós műsorvezetője, aki harmadik díjat nyert az idei sajtófotó-pályázaton portrésorozatával.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készített, Visszatérés címet viselő pályamű a nyugdíjas Kovács Istvánt, az egykori romhányi állomásfőnököt mutatja be (a képsorozatot lásd alább).

A 36. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazottjai az eredményeket ismertető sajtótájékoztatón a Magyar Újságírók Országos Szövetsége budapesti székházában 2018. január 29-én. A hátsó sorban (b-j): Török János (Délmagyarország), Somorjai Balázs (szabadfoglalkozású), Kerekes M. István (szabadfoglalkozású), Derencsényi István (Hajdú-Bihari Napló), Csudai Sándor (Origo), Polyák Attila (Origo) és Kurucz Árpád (Magyar Idők). Előttük (b-j) Ajpek Orsolya (Index), Boncsér Orsolya (szabadfoglalkozású), Balázs Imola, Illyés Tibor (MTI/MTVA), Végh László (Magyar Nemzet Magazin), Bődey János (Index.hu), Rakó Alex (szabadfoglalkozású), Varga Dzsenifer (szabadfoglalkozású), Ficsor Márton (Magyar Hírlap), Mónus Márton (MTI/MTVA), Teknős Miklós (Magyar Idők), Elöl (b-j) Urbán Ádám (szabadfoglalkozású), Móricz-Sabján Simon (Világgazdaság), Bácsi Róbert László (szabadfoglalkozású). MTI Fotó: Balogh Zoltán

Somorjai Balázs – aki harmincévesen kezdett komolyabban foglalkozni a fényképezéssel – a 2007-es vasútbezárások tavalyi, kerek évfordulója alkalmából keresett témát, és így bukkant rá Kovács Istvánra, akiről végül egy tíz képből álló sorozat készült. A nyugdíjas állomásfőnök örömmel vállalta a munkát, és már tud a sikerről – remélem, hogy annak is örül – mondta a hirado.hu-nak Somorjai Balázs.

A fiatal tévés elvégezte a Metropolitan Egyetem fotográfia-szakát, a tavalyi sajtófotó-kiállításon is szerepelt egy sorozattal, valamint a One Eyeland elnevezésű, tekintélyes nemzetközi fotóversenyen is nyert már díjat. Mint a hirado.hu-nak elmondta, több új téma is foglalkoztatja, azonban ezekről – tekintettel arra, hogy a sajtófotó-pályázat anonim nevezéssel működik – nem árult el részleteket.

Visszatérés / Return

Kovács István csaknem 30 éven át szolgált – idővel állomásfőnökként – a Nógrád megyei Romhány vasútállomásán. Itt érte a 2007-es vonalbezárások híre is, amely ezt a szárnyvonalat sem kímélte: azév márciusában gördült be az állomásra az utolsó személyvonat. Három évvel később, 2010-ben nyugdíjazták. Azóta nem járt korábbi munkahelyénél – egészen 2017 decemberéig, amikor visszakísértem a ma már omladozó vakolatú állomáshelyre, ahol a berendezett főnöki iroda helyett egy szétvert, falnak támasztott ágy, az utoljára általa szignózott forgalmi napló és három évtized szabad szemmel nem látható emlékei fogadták. (Somorjai Balázs)

