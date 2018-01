Ők vehetnek részt a második válogatón

A Dal 2018 első válogatóját szombaton a Leander Kills és Süle Zsolt nyerte holtversenyben. A zsűri döntésével még Király Viktor, Ceasefire X és Knoll Gabi, a nézők szavazataival pedig Vastag Tamás jutott tovább az elődöntőbe a közmédia show-műsorában.

A három válogató adás – január 20., január 27. és február 3. – után tizennyolcan kerülnek a két elődöntőbe, a versenyt február 10-én és 17-én rendezik meg, majd nyolcan jutnak a február 24-i döntőbe.

A második válogatón a következő előadók dalai versenyeznek: AWS: Viszlát nyár, Dánielfy Gergely: Azt mondtad, Heincz Gábor „Biga”: Good Vibez, Maya ’n’ Peti: Nekem Te, Nene: Mese a királyról, Odett: Aranyhal, Peet Project: Runaround, SativuS: Lusta lány, Singh Viki: Butterfly house, yesyes: I let you run away.

A Dal 2018 folyamatosan frissülő weboldalán számos extra tartalom, videó és cikk érhető el a műsorról, A Dal után közvetlenül pedig A Dal Kulisszát láthatják, ahol az előadók és a zsűri is számtalan érdekességgel szolgál majd a produkciókról.

A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében tudhatjuk továbbra is Frenreisz Károlyt, az LGT és a Skorpió zenekarok alapító tagját, Kossuth-díjas rockzenészt és Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas zeneszerzőt, népzenegyűjtőt. Az ítészek között van Schell Judit, Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész, aki egyaránt ismerős lehet a színpadról, a mozivászonról és a televízió képernyőjéről, valamint Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa, aki vallja, hogy a legfontosabb az ének, a zene és a szöveg egysége, a produkció így alkot kerek egészet.

Szombatonként este fél kilenckor Rátonyi Krisztával és Fehérvári Gábor Alfréddel, Freddie-vel együtt kereshetik tovább a Duna Televízió nézői Magyarország legjobb dalát.