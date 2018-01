Két hét múlva kezdődik A Dal 2018

Idén is nagy a tét, összesen 350 pályamű érkezett. A szakmai zsűri válogatása után a 30 legjobb dalt hallgathatják majd a nézők az élő adásokban. Az elődöntőket két középdöntő követi majd, a finálét pedig február 24-én rendezik. Akkor derül ki, hogy az idén melyik dalt választották a nézők Magyarország dalának.

Király Viktor ezúttal Budapest Girl című számával nevezett a versenybe, Vastag Tamás 2013-ban a döntőig jutott, és idén újra színpadra lép a műsorban.



Ismét beválogatták a Leander Killst, és Knoll Gabi is visszatérő előadó A Dalban. 2016-ban a By the Way együttes a középdöntőig jutott, ott ismerhették meg a nézők Vavra Bencét. A zenekara feloszlott, az énekes pedig úgy döntött, Ceasefire X néven mutatkozik be ezúttal a nézőknek.

A Maszkura és a Tücsökraj is ismét bekerült a legjobb harminc közé. A Peet Projectet tavaly ismerhették meg a nézők, most ismét versenybe szállnak.

A közmédia idén már hetedszer keresi a nézőkkel együtt Magyarország legjobb dalát, és természetesen az idei évadban is lesznek olyanok, akik most próbálják ki magukat először a műsorban.

A Dal felvezető műsora szombat este fél nyolctól lesz a Dunán. További részleteket itt talál.