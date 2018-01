Érdekes dolgokra derül fény A Dal 2018 felvezető műsorában

Mi volt a legnagyobb élmény és mi volt a legnagyobb kihívás vagy éppen milyen barátságok születtek a színfalak mögött – ezek is kiderülnek a Dal 2018 felvezető műsorából szombaton este. Idén két összeállítást is láthatnak a nézők A Dal elmúlt 6 évadának legjobb pillanataiból. Február 20-án pedig megkezdődik az idei dalválasztó show, amelynek a végén kiderül, 2018-ban melyik lesz Magyarország dala.

Többek között Tarján Zsófi, a Honeybeast énekesnője is mesél a 2014-es A Dalban szerzett élményeiről. Ezt a beszélgetést is láthatják a nézők szombat este. A felvezető műsorban A Dal elmúlt 6 évadának legjobb pillanatait Rátonyi Kriszta mutatja be, aki idén A Dal 2018 egyik házigazdája is.



Már nem kell sokat várni arra sem, hogy az elődöntőbe került produkciók a színpadon is bemutatkozzanak.

A Dal 2018 első elődöntője január 20-án lesz, a három elődöntőt két középdöntő követ majd, a finálét pedig február 24-én rendezik.