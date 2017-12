Vecsei H. Miklós a Honfoglaló ötödik nyertese

Vecsei H. Miklós, Junior Prima díjas színművész nyerte a közkedvelt Honfoglaló ötödik játékát péntek este a Duna Televízió műsorán. A színész Wolf Katival és Freddievel küzdött az ország területeinek meghódításáért.

„Egészen kiskoromtól kezdve szerettem Honfoglaló játékot játszani, a szomszéd regisztrált engem citoplazma néven, azóta is azzal játszom. Az utóbbi időben megint elkezdtem foglalkozni a Honfoglalóval, ezért is örülök, hogy itt lehetek. A családdal szeretünk játszani, nyitunk egy különszobát, és akkor apával, öcsémmel, húgommal vagy a párommal párbajozunk. Jó, mert gyors köröket lehet játszani, szoktunk fogadni is egymással. Kedvelt témaköröm az irodalom, de a történelmi és színházzal kapcsolatos kérdések is nagyon érdekelnek” – mondta a színművész, aki hozzátette, hogy a nyereményét a Suhanj! Alapítványnak ajánlotta fel, akik fogyatékkal élőkkel és mozgássérült emberekkel ismertetik meg a mozgás örömét különböző eszközök és segítők segítségével.

Freddie, Wolf Katival és Vecsei H. Miklós (Fotó: Bara Szilvia)

„A bátyám mozgássérült és őt húztam a karácsonyi ajándékozás során, tehát egyrészt ezzel kedveskedek neki és az ő közösségének, másrészt nagyon szeretem ezt a csapatot, és hiszem, hogy ők tiszta szívvel egymásért dolgoznak” – zárta gondolatait Vecsei.

