Továbbra is az illegális letöltések trónján a Trónok harca

Idén is, akárcsak a korábbi öt évben a Trónok harca tévésorozatnak volt a legnagyobb kalózközönsége - közölte a The Playlist független filmes hírportál. Az illegális megtekintések sorában a tévészériák között a The Walking Dead kapta a második, a Flash - A villám pedig a harmadik helyezést, de további képregényhősök tévésorozatai is a legtöbbet letöltöttek között vannak.