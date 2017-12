Gangl Edina a Honfoglaló kedd esti nyertese

Gangl Edina, Európa-bajnok magyar vízilabdázó nyert a Honfoglaló kedd esti adásában a Duna Televízió képernyőjén.

„Nagyon jó érzés volt Honfoglalót játszani. Örülök, hogy kipróbálhattam magam stúdiókörülmények között is. Élveztem, sok izgalmat tartogatott számomra a játék. Kedvenc témaköröm a sport volt, sportolóként mi mást is választhatnék, de az irodalmat is nagyon szeretem” – mondta Gangl, aki nyereményét a Küzdj Bátran! Alapítványnak ajánlotta fel: „azt gondolom, hogy ez a pénz nagyon jó helyre kerül” – tette hozzá a vízilabdázó.

A sportoló Baji Balázs gátfutóval és Mikler Roland válogatott kézilabdázóval mérte össze tudását. Gangl úgy véli, a legjobb stratégia a játék során, ha mindenki a saját taktikáját követi, bátran megy előre és vigyázz a területére.

