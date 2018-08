A hírhedt gengszterpáros újra akcióban

A Bonnie&Clyde ősbemutatója után két ízben is látható a népszerű Brodway-musical a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

A nyár végén még bárki pótolhatja a mulasztását, ha lemaradt volna a gengsztermusical mozgalmas magyarországi ősbemutatójáról, ugyanis a nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus utolsó napjaiban, 28-án és 29-én két előadása is lesz a Városmajorban, szeptember végétől pedig már Debrecenben fut a darab.

A kultikus film alapján készült Broadway-musical 2011-ben aratott nagy sikert és nyomban elindult világhódító útjára. Hozzánk július közepén érkezett meg és a jelek szerint rögtön beváltotta az alkotók és a közönség közös reményeit, hiszen Harangi Mária rendezésében (cikkünk itt) a Nagy Viktória által megálmodott meredek díszletek között olyan látványos és szórakoztató előadás született, amely a városmajori színpad adottságait is maximálisan belekomponálta az előadásba és tökéletesen kimeríti a nyári habkönnyű szórakoztatás fogalmát.

Mozgalmas, pergő ritmusú és látványos megoldásaival pedig megszerzi és meg is tartja a figyelmünket, amiben külön szerepe van Egressy Zoltán kiváló magyar dalszövegeinek. A forgószínpad szellemes váltásokat tesz lehetővé és izgalmas képet nyújt, amire a filmbejátszások csak ráerősítenek, jól működnek a viccek, ülnek a poénok és az előadás úgy marad könnyed, hogy a szembesítés mozzanatait sem kerüli el. Pontosan nyomon követjük a beleállás, a belecsúszás és a benne ragadás, no meg a helyzetből kilépni képtelen szereplők különböző motivációit, sőt a felnőtt hősök mellet olykor felbukkan a gyermeki énjük is.

Látjuk a múltjukat, az egész élettörténetüket, a szegény, de rendezett családból jövő tehetséges kislányt, Bonnie-t, a mindig is zűrös rosszfiú Clyde-ot, Clyde bátyját követő Blanche Barrow-t és mindannyiuk álmait. Végignézzük, miként szippantja be őket a bűnözőromantika és hogyan válnak kíméletlen gyilkossá, egy álom foglyává, sztárrá és egy kicsit áldozattá is, hogy miképpen lesz Bonnie Elizabeth Parker és Clyde Chestnut Barrow híres, hírhedt gengszterszerelme legenda, amire mindenki kíváncsi.

A fennmaradt fényképeken Bonnie és Clyde fegyverekkel, autókkal és szivarral pózol, és csak úgy sugárzik róluk a gyerekes önelégültség. A párost végül csapdába csalták és autójukban valósággal kivégezték, de ebből mi semmit sem látunk, egyszerűen átautóznak egy másik dimenzióba. Mítoszuk olyan erős hatást gyakorolt az utókorra, hogy a Frank Wildhorn zenéjére, Ivan Menchell szövegére és Don Black dalszövegeire komponált musicalben ma is élnek.

Végül, de nem utolsó sorban a két nyárvégi előadás ismét nagyszerű lehetőséget ad egy sor fiatal tehetség bemutatkozására is. Az előadás kettős szereposztásban lesz látható és valamennyi szereplője a Színművészeti Egyetem, a Kaposvári Egyetem vagy a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium diákja.