Szabadtéri programok a zene és a színház kedvelőinek

Egy hónappal az indulás után egyre nagyobb a sikere a Budapesti Nyári Fesztiválnak. A Margitszigeti Szabadtér Színpadon és a Városmajorban hétről hétre élnek át katarzisokat a szervezők – jelentette ki Bán Teodóra a Kossuth Rádió 180 perc című műsorban.

Különleges produkciókat is kiemelt a Szabad Tér Színház vezetője, így Ara Malikian, Jeff Mills vagy Erwin Schrott fellépését vagy a The Great Gatsby-balettelődást. Megemlítette, a felfokozott érdeklődés annak is köszönhető, hogy ilyenkor a színház-, operett- és akár operaszerető közönségnek nincs más lehetősége a fővárosban előadásokat látogatni.



A műsort itt meghallgathatja. A műsort itt meghallgathatja.

Bán Teodóra elmondta, programjaikra szeptember elsejéig várják az érdeklődőket a Városmajorban és a Margitszigeten. Szerinte elérik a százezres nézőszámot a Budapesti Nyári Fesztivál ideje alatt.

További programok a Budapesti Nyári Fesztivál hivatalos honlapján, a szabadter.hu-n.