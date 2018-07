A gengszterpár a Városmajorba költözik

Az ikonikus gengszterpárosról szóló darab kapcsán sokaknak a tíz Oscar-díjra jelölt film jut az eszébe. Ezért nem véletlen, hogy a Braodway musical magyarországi ősbemutatója filmes eszközökkel is él a színpadon.

A nagy sikerű Broadway musicel, a Bonnie és Clyde hazai ősbemutatóját július 13-án és 14-én tartják a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

Hogy mennyire köszön vissza az előadásból az ikonikus film hangulata?

“Egészen más hangulatú, de abban mindenképpen rokon a musicallel, hogy milyen mélyre ás a szereplők lelkében – mesélte Harangi Mária a darab rendezője az M5 Hétvégi belépő című kulturális magazinjában. “Rengeteg pici, közeli, intim jelenet szerepel a darabban, mind emellett a kaland- és akciójelenetek ki is maradnak. A musilcalben egy szerelmespár és a körülöttük lévő emberek próbálnak meg jó döntéseket hozni. Van, akinek sikerül és van, akinek nem.

Az előadás próbája (b) és Harangi Mária (j), a Bonnie és Clyde című darab rendezője

Ha az ember a felületen mozog, akkor ez egy csodálatos szerelmi történet, de itt tényleg közelről, mondhatni nagyító alatt boncolja a zeneszerző a szereplők lelkét, így látjuk, hogy például Bonnie-nak többször is milyen nehéz volt nem lelépni Clyde mellől, vagy azt, hogy Clyde testvérének felesége hogy harcolt Buckért, aki egyébként bandatag volt, és aztán a feleség Blanche is bandatag lett. De látjuk azt a rendőrt is, aki végigüldözte őket és aki egyébként Bonnie gyerekkori szerelme volt. Ő végig abban bízott, hogy az okos, kedves kis Bonnie biztos nem változott az évek során, és végig küzd azért, hogy Bonnie életben maradhasson.”

Ahogy a rendező mesélte, a történetben kőkemény harcot vívnak a szereplők, akik borzasztóan nehéz körülmények között éltek,akik szinte a nyomor széléről indultak el. A néző valószínűleg majd azon is elgondokozik , hogy milyen körülmnények között kellene élni ahhoz, hogy egszercsak totálisan felboruljon a maradék rend, és létrejöhessen az a helyzet, amikor a fél ország hősként ünnepli ezt a gengszterpárost, akik sok ember ember életét kioltották.

A Városmajori Színpad előadásában a Színművészeti Egyetem Novák Eszter és Selmeczi György osztályának negyedéves hallgatói jelenítik meg a szereplőket, kiegészüéve kaposvári és Nemes_Nagy színészkézős hallgatókkal, ősztől pedig Debrecenben a Csokonai Színházban már teljesen más szereposztásban lesz látható ugyanez az előadás.

A darab jelemez-és díszlettervezője Nagy Viktória két utat jelképező díszletelemet álmodott a forgószínpadra, ami az állandó mozgást és úton levést szimbolizálja.