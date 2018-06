„Ami az erdőben történt az ott is marad” - ősbemutató a Városmajorban

Különleges koncert ősbemutató június 17-én a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Sebő Ferenc és a Kistehén Tánczenekarból, a Budapest Bár koncertekről, valamint önálló formációiból ismert Kollár-Klemencz László és zenekaraik koprodukciójában.

„Ami az erdőben történt az ott is marad”: ezt a népi bölcsességet értelmezte újra a népzenész és régizenész Sebő Ferenc és a kortárs irodalmi vonatkozásairól, valamint a Kistehén Tánczenekarból, a Budapest Bárból és önálló estjeiről ismert Kollár-Klemencz László dalszerző, író Erdő című koncertjükön.

A Városmajori Szabadtéri Színpadon létrejövő koprodukciós koncert ősbemutató valódi kuriózumnak számít a magyar könnyűzenei életben, a két művész ugyanis nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a zene és a szavak eszközével bevezessék a közönséget az erdő misztikus világába, vissza a természet kötelékébe, vissza önmagunkba. A páros népzenei és régizenei alapok segítségével balladákból, énekelt versekből, átiratokból, feldolgozásokból és saját dalokból állított össze az est koncepciójához, vagyis az Erdő tematikájához illeszkedő válogatást.

Hangok és hangszerek kavalkádja lengi majd be június 17-én Buda kedvelt nyári színházát, a Városmajori Szabadtéri Színpadot: az exkluzív produkció ősbemutatóján közösen áll színpadra a Sebő Együttes, valamint Kollár-Klemencz László kamarazenekara, mely az ismert szerző nagysikerű Rengeteg címet viselő albumának dalaiból is ízelítőt ad. A koncerten vendégművészként hallhatjuk majd a Vízöntő és a Kolinda magyar népzenei együttes oszlopos tagját, a nemzetközileg is elismert Lantos Ivánt, valamint egy Sebő Ferenc-tanítványaiból álló vonóstrió játékát is.

A művészpáros az est programjának előkészítése során nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy feltárják nemcsak az általuk művelt zenének, hanem önmaguknak az erdőhöz fűződő viszonyát is, és ez a személyesség teszi igazán különlegessé a produkciót. A városmajor fákkal övezett színpadára látogató közönség így nemcsak egy eseményre vagy csupán egy koncertre számíthat, hanem olyan közösségi élményre, mely önmagunkhoz is közelebb visz a zene által.

Kollár-Klemencz László szerint „A közönség úgy lehet igazán részese ennek az estének, ha bevisszük őket az erdőbe”. Ennek a gondolatnak a mentén kezdte megkomponálni a két művész és zenésztársaik az ősbemutatót, melyben az erdő különféle arcait megmutató motívumok, érzések és állapotok dalról-dalra bomlanak ki a koncert során: a félelem, a bizonytalanság, a nyugalom vagy a szépség mintázatai, melyek az emberi lét sajátjai is egyben.

Sebő Ferenc és Kollár-Klemencz László a Budapesti Nyári Fesztivál idei első városmajori koncertjén egy olyan különleges kortárs zenei utazásra invitál mindenkit, melynek során ki-ki saját maga lelkének rengetegét is bebarangolhatja majd.