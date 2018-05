A Játékszín Siófokra költözik

Július 7-től augiusztus végéig az ötvenedik születésnapját ünneplő Siófokon vendégeskedik a Játékszín.

A Játékszín produkciói és vendégelőadásai várják a közönséget július 7-től augusztus végéig a Siófoki Színpart szabadtéri színpadán, ahol többek között Hernádi Judit, Szulák Andrea, Udvaros Dorottya, Lengyel Tamás, Tompos Kátya, Nagy Sándor, Feke Pál és Homonnay Zsolt is fellép.

Siófok belvárosa, ahol a nagyszabású rekonstrukciós munkálatok során új kereskedelmi központ épül (b). Mellette látható a felújított víztorony, balra a Sarlós Boldogasszony római katolikus templom, középen az Átrium üzletház. A víztoronytól jobbra a könyvtár és a Kálmán Imre Kulturális Központ épülete.

MTI Fotó: H. Szabó Sándor

Júliustól nyolc hétvégén át a Játékszín produkciói és vendégelőadásai várják a déli part legnagyobb szabadtéri színpadán a közönséget – emelte ki Bank Tamás, a Játékszín igazgatója a nyári szabadtéri színpad programjáról tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Budapesten.

A nézők láthatják majd többek közt a Primadonnák című vígjátékot, a Kölcsönlakást, vagy a Dog Story című Off Broadway-produkciót, A chicagói hercegnőt a Budapesti Operettszínház vendégjátékában és a Soproni Petőfi Színház Sing Sing Sing musicalshow-ját is. A zenekedvelőknek egy különleges Cseh Tamás-esttel is készülnek.

A Játékszín meghívására látható lesz továbbá a Színparton A chicagói hercegnő a Budapesti Operettszínház előadásában. Kálmán Imre darabjában az amerikai dzsessz számok mellett klasszikus operettmelódiák éppúgy felcsendülnek, mint cigány- és népzenei ihletésű dalok, a főbb szerepekben Borbás Barbarával, Homonnay Zsolttal, Kalocsai Zsuzsával és Dancs Annamarival.

Önálló esttel érkezik Siófokra Hernádi Judit, a Soproni Petőfi Színház pedig a Sing Sing Sing musical show-val készül, amelyben olyan világhírű darabok slágerei hangzanak el, mint a Jekyll&Hyde, a Hair, a Rómeó és Júlia, A párizsi Notre Dame és a Vámpírok bálja. A szereposztásban Buch Tibor, Füredi Nikolett, Vastag Csaba, Vastag Tamás és Stéphanie Schlesser is szerepel.

A Színpart programjának különleges darabja lesz az a Cseh Tamás-est is, amelyen Hrutka Róbert hangszerelésében hallhatja a közönség Bereményi Géza, Másik János, Novák János és Cseh Tamás dalait, ezúttal Udvaros Dorottya, Für Anikó, Tompos Kátya, Kálloy Molnár Péter, Nagy Dániel Viktor és Szegezdi Róbert előadásában.

Bemutatkozik a nagyszabású Sakk (Chess) musical is, amelyben mások mellett Egyházi Géza, Sári Éva, Gábor Géza és Szemenyei János lép színpadra. A világhírű darab zeneszerzői a svéd ABBA együttesből ismert Benny Andersson és Björn Ulvaeus, akik a zenekar feloszlása után kerültek kapcsolatba az Oscar- és Grammy-díjas Tim Rice szövegíróval és együtt alkották meg a mára klasszikussá vált előadást.

Bank Tamás arról is beszélt, hogy a színház egy vadonatúj, magyar fejlesztésű hangrendszert is bemutat a Színparton, amelynek köszönhetően a tervek szerint sokkal magasabb minőségű és színvonalú hangosításban élvezheti a közönség az előadásokat.

Pintér Tamás, a Balaton-Parti Kft. igazgatója kiemelte, hogy a Játékszín és a Színpart együttműködésére azért került sor, mert a várossá alakulásának 50. évfordulóját ünneplő Siófokon a minőségi kultúrára vágyó közönség igényeit is szerették volna kielégíteni a fiatalabb generációt vonzó koncertek és fesztiválok szervezése mellett.

A programsorozat háziasszonya Szulák Andrea lesz, akit nemcsak színészi, hanem énekesi minőségében is láthat majd a közönség a nyár folyamán.

A több mint 1500 fő befogadására alkalmas, nagy múltú egykori Kálmán Imre Szabadtéri Színpad egyik fontos időszaka a 70-es években volt, a Magyar Televízió innen közvetítette a Táncdalfesztivált, és innen indult útjára a Halló, itt Balaton! sorozat, amelyben olyan, akkor pályakezdő előadók léptek fel, mint Koós János, Kovács Kati, Korda György vagy Hofi Géza, az 1980-as években pedig az Interpop Fesztivál népszerűsítette a színpadot a legismertebb magyar énekesek és zenekarok szerepeltetésével.