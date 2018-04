Levegőakrobatákkal érkezik a Cirkuszhercegnő a Margitszigetre

A Budapesti Nyári Fesztivál nagyszabású produkciója lenyűgöző látványvilággal és korhű jelmezekkel mutatkozik be a Margitszigeti szabadtéri színpadon, majd a Miskolci Nemzeti Színházban.

Bemutattuk az idei Budapesti Nyári Fesztivál szuperprodukciójának, a Cirkuszhercegnő című operettnek a jelmez- és díszletterveit a Szabad Tér Színházban. Kálmán Imre világszerte népszerű operettje először kerül bemutatásra a margitszigeti színpadon a Miskolci Nemzeti Színház és a Fővárosi Nagycirkusz közreműködésével.

A grandiózus, háromfelvonásos előadást két alkalommal, július 20-án és 21-én játsszák a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, szeptembertől pedig a Miskolci Nemzeti Színházban lesz látható.

Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a produkció sajtónyilvános tervelfogadásán elmondta, ezzel a közös produkcióval hosszú idő után újra visszatér egy korábbi kedvelt műfaj, az operett a fesztivál repertoárjába. Mint mondta, az eredetileg német nyelven írt nagyoperettet először 1926-ban Bécsben láthatta a közönség, Kálmán Imre műve azóta is töretlen népszerűségnek örvend.

Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója arról beszélt, hogy egy nagy vidéki teátrum számára mindig különleges lehetőség a fővárosban bemutatkozni. Hozzátette: céljuk, hogy az ország első kőszínházaként, a nemzeti színház követelményeinek megfelelve magas művészi igénnyel hozzanak létre nagyszabású zenés, színházi produkciókat, mint amilyen a Cirkuszhercegnő. „A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon megvalósuló bemutató számunkra is a lehetőségek tárházát nyitotta meg” – mondta az igazgató.

Szabó Máté, a darab rendezője úgy fogalmazott, ugyanaz az izgalom van jelen a műben, mint amikor az ember az első igazi szerelemre vágyik: “Az emberi érzelemvilág legmélyebb és legkarakteresebb módján tudunk beszélni, egy izgalmas jelképrendszeren, az álarcon keresztül” Koncepciója szerint a darab arra mutat rá, hogy az igazi szerelem az, amikor az életben viselt maszk lekerül. Bár az előadás látványvilága a korabeli miliőt idézi, az álarc és a cirkuszi világ jelképrendszerét a rendező modern eszközökkel és izgalmas felfogásban viszi végig.

A bemutató kuriózuma, hogy bár általában a Cirkuszhercegnőben a néző számára rejtve maradnak a cirkuszi mutatványok, most a Fővárosi Nagycirkusz együttműködésével ezek mégis a szemünk elé tárulhatnak. Fekete Péter elmondása szerint valódi világszámokat, levegőakrobatákat és igazi attrakciókat láthatunk majd a színpadon.

A díszlet cirkuszra emlékeztető erős fémszerkezetből áll, amelyek a második és harmadik felvonás helyszíneiben is visszatérnek. Az előadás bármely pillanatában előbukkanhat egy bohóc – mondta Szabó Máté rendező, utalva arra, hogy végül az is bohóccá válhat, aki először a bohócra ujjal mutogat. A korhű jelmezek szélsőséges, költői túlzásokkal jelennek meg, hiszen a cirkuszi világ a tervező számára is szabadságot jelentett.

A főbb szerepekben:

Fedora Palinska hercegnő: Dobó Enikő / Eperjesi Erika

Mister X: Miller Zoltán / Szőcs Artur

Sergius Vladimir nagyherceg: Harsányi Attila

Miss Mabel Gibson: Litauszky Lilla / Bojtos Luca

Toni Schlumberger: Somhegyi György / Papp Endre

Közreműködik: a Miskolci Nemzeti Színház zenekara, énekkara és a Miskolci Balett.