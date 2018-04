Újabb 6 város 6 zenés, szórakoztató előadása a Majorban

Az idei Városmajori Színházi Szemle versenyprogramjában elsősorban könnyed, de minőségi szórakozást ígérő darabok szerepelnek.

Kihirdették a 2018-as Városmajori Színházi Szemle versenyprogramját, amelynek keretében idén újabb hat város hat legjobb zenés, szórakoztató előadását tekinthetik meg az érdeklődők. A figyelemre méltó szakmai esemény azokat is egészen biztosan felvillanyozza majd, akik nyáron sem tudnak színház nélkül élni. Az előadásokat Bozsik Yvette, Mohácsi János, Alföldi Róbert, Rusznyák Gábor, Béres Attila és Simon Kornél rendezték.

Az idei Szemle tematikája a régi, de a darabválasztást most kissé sötétebb tónusú, helyenként abszurd, fekete humor is átszínezi. Ennek jegyében a Szemle egy örökzölddel, A vád tanújával indul június 15-én. Agatha Christie tárgyalótermi krimijét Simon Kornél rendezésében, a Győri Nemzeti Színház előadásban láthatja a közönség. Ezt követi a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának előadása az Illatszertár június 20-án szerdán, amely Mohácsi János rendezésében egy, a rendezőtől megszokott humorú közegben jeleníti meg a komor vígjátékot. Kaposvár a letaglózóan erős és emlékezetes Cabaret című musicallel lesz jelen, melyet Bozsik Yvette rendezett. Szintén emblematikus vígjáték a Furcsa pár a Miskolci Nemzeti Színház előadása, Béres Attila rendezésében.A népszerű filmből is ismert párost Görög László és Gáspár Tibor alakítja.

Jelenet László Miklós Illatszertár című vígjátékának próbáján a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. ( MTI Fotó: Balázs Attila)

A kecskeméti Katona József Színház Képzelt beteg című előadásában egyedi módon ötvöződik a kortárs és a darab korabeli világ, és egy erőteljes atmoszférát létrehozva váltogatja mesteri módon a humort és az emberi élet múlandóságának tragédiáját. A Színházi Szemlét a szombathelyi Weöres Sándor Színház Volpone előadása zárja, melyben Jordán Tamás bravúros játékában elevenedik meg Ben Jonson szatirikus mesterműve.

A Városmajori Színházi Szemlét 2018. június 15. és július 3. között rendezik meg a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A programot idén is szakmai zsűri kíséri figyelemmel, a közönség az interneten szavazhat a kedvenceire a www.szabadter.hu oldalon. A díjkiosztóra hagyományosan szeptember elején, a Budapesti Nyári Fesztivál záróeseményeként kerül sor.