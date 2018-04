A minőségből nem engednek: kilenc bemutató lesz a békéscsabai színházban

A Békéscsabai Jókai Színház kilenc bemutató tervez a 2018/2019-es évadra, amelyből hat magyar szerző műve lesz.

Szente Béla történelmi játéka, a Békéscsaba újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából készült Szárnyad árnyékában ősbemutató lesz – mondta a pénteki sajtótájékoztatón Seregi Zoltán, a színház igazgatója. Emellett kiemelte a gyermekszínházi előadások közül Az igazmondó juhász és az aranyszőrű bárány új feldolgozását, valamint a Rákosi Viktor regényéből Nemlaha György által adaptált Elnémult harangokat, amelyet szintén új átdolgozásban fognak előadni.

Az új évadban Arthur Miller Pillantás a hídról, Noel Coward Vidám kísértet, Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül című műve, valamint az Alul semmi zenés vígjáték szerepel a felnőtt és ifjúsági színházi bemutatók sorában.

A gyermekszínházi bemutatók között tervezik a Kukac Kata kalandjait és A sHÓwkirálynő zenés mesejátékot.

Az igazgató elmondta, hogy az idei évben a békéscsabai közgyűlésnek jelentősen csökkentenie kellett a város költségvetését, ami hatással volt a színházra is, 55 millió forinttal csökkent a város által adott támogatás. Emellett a kötelező béremelést és a kulturális járulék befizetését sem kompenzálja az állam és az önkormányzat, így több mint 120 millió forinttal kevesebből gazdálkodhatnak a következő évadban.

Hangsúlyozta, hogy a minőségből nem engednek, de a mennyiséget csökkentik, ezért lesz az idei tizenkettőhöz képest csak kilenc bemutató az új évadban. Emellett kevesebb darabot játszanak a Békéscsabai Nyár programsorozaton is.

A Békéscsabai Jókai Színház épülete (MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)

Kevesebb vendégművészt tudnak fogadni a spórolás miatt, de a rendezők között a jövő évadban is lesznek meghívott művészek, mint például Csiszár Imre, Kiss József, a Szolnoki Szigligeti Színház művészeti vezetője és Bozsó József; színészek közül pedig Papp Barbara, aki korábban is több darabban játszott a színházban, és az új évadban is visszatér legalább három szerepben – mondta az igazgató.

Jövőre is repertoáron marad a Monte Cristo grófja, az Egy őrült naplója, A beszélő köntös, a Leszállás Párizsban, az Ősvigasztalás, a Hajnalban, délben, este és a My Fair Lady című darabok.

Seregi Zoltán szólt arról, hogy májusban a Vagina monológok című könyv alapján készült Break the Chain angol nyelvű monodrámával részt vesznek az ukrajnai Melpomenia Tavrii Nemzetközi Színházi Fesztiválon.

Tervezik, hogy a Tamási Áron műve alapján készült Ősvigasztalást egy erdélyi turnéra viszik, a Gyulai Várszínházban a Micimackót, Tokajban pedig valószínűleg a Monte Cristo grófját játsszák majd a nyáron. A Szarvasi Vízi Színházba négy darabot is elvisznek – tette hozzá.

Június 9-én, a nyilvános évadzáró társulati ülés napján nagyszabású gálaműsort ad az idén 25 éves Színitanház, ahova a jelenlegi és egykori tanárokat és diákokat is visszavárják – közölte az igazgató.

A bérleteket április 24. és május 23. között lehet megújítani; új bérletek vásárlására pedig május 24-től van lehetőség.