A legfiatalabb bábos generáció alkotói a BÁBU Fesztiválon

A Budapesti Bábszínházban BÁBU Fesztiválra várják az érdeklődőket, március 21-én, a bábszínházi világnapra is rendhagyó programokkal készülnek.

Az idei évadban két frissen végzett bábrendező, Szilágyi Bálint (Bambi) és Szenteczki Zita (Mit keresett Jakab az ágy alatt?) mutatkozik be a Budapest Bábszínházban. A IX. BÁBU Fesztivál tematikája is ehhez kapcsolódik: idén olyan, gyerekeknek és felnőtteknek készült egy-kétszemélyes kamaraprodukciókat láthat a közönség, amelyek alkotói alig egy éve vannak a pályán.

Képünk illusztráció: Kónya Ábel vezető kurátor bábfigurákat mutat be a debreceni Modem Modern és Kortárs Művészeti Központban (Modem). (MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)

A fesztivál célja indulása óta változatlan: kő- és független bábszínházak izgalmas, új utakat kereső bábelőadásait bemutatni a fővárosban, 2015 óta tematikus válogatással, 2016 óta színházi nevelési szakmai nappal kiegészítve.

Az idei fesztiválra az Izeg-mozog!, Markó-Valentyik Anna babaszínházi produkciója és az óvodásoknak ajánlott Pulcinella és a varázskút Főglein Fruzsina és Kovács Domokos előadásában a győri Vaskakas Bábszínházból érkezik. Szintén az óvodásoknak szól a Fabók Mariann készítette Vitéz László és Vas Juliska. Két történettel várják az alsó tagozatosokat: A háromemeletes mesekönyvet a zalaegerszegi Griff Bábszínház tagja, Tóth Mátyás játssza, a miskolci Csodamalom Bábszínház és a DirAct Art koprodukciójában készült Kamrapocokban Fritz Attila látható.

A fesztivál programjában két felnőttprodukció is megtalálható: egy táncos-bábos, genderkérdésekkel foglalkozó előadás, a H.A.N. Kovács Domokostól, Nagy Petra pedig Esterházy Péter Csokonai Lili néven írt regényét, a Tizenhét hattyúkat viszi színre Bársonytafota címmel.

A Budapest Bábszínház színházpedagógiai műhelyként is működik, Mozgató elnevezésű programjába jelenleg az előadásokhoz kapcsolódó feldolgozó foglalkozások, pedagógusoknak szóló, a honlapról letölthető segédanyagok, valamint gyerekbábszakkör tartozik.

A határon inneni és túli magyar nyelvű bábszínházak ezúttal is megünneplik a március 21-i bábszínházi világnapot, amelyet a nemzetközi bábművész-szövetség, az UNIMA kezdeményezésére 2003 óta tartanak meg. Az idén ötödik alkalommal a magyar bábosok is kapcsolódnak ehhez a kezdeményezéshez olyan szokatlan helyszíneken zajló, váratlan eseményekkel, amelyek felhívják a figyelmet a bábművészet képviselőire, a műfaj sokoldalúságára.

Ennek keretében a hagyományokhoz híven a Budapest Bábszínház művészei különleges produkciókra készülnek: a Nemadomfel kávézóban például árnyjáték látható, a színház Facebook-oldalán pedig élőben követhetik az érdeklődők a Mit keresett Jakab az ágy alatt? című előadás próbáját.

Márciusban is folytatódnak a felnőtteknek szóló programok: a Bábszínház 7x programsorozatban szombaton A tárgyak titkos élete címmel a tárgyanimáció lehetőségeit ismerhetik meg az érdeklődők.

Vasárnap indul a Magyar Nemzeti Galéria 7-12 éveseknek szóló Mini Textúra sorozatának második évada, amelyben a galériában látható műalkotások a Pagony Kiadó íróit, költőit mesére ihletik, a meséket pedig a Budapest Bábszínház művészei és bábjai életre keltik.