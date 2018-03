Matek-fizika tanárnak készült, végül az egyik legnépszerűbb színész lett

Néptáncol, játszik, rendez, tanít és igazgat. Felsorolhatatlan számú film és színházi szerep köthető Bodrogi Gyulához. Számtalan drámai szerepet játszott, az egyik legsokoldalúbb színész, de neve egybeforrt Süsüvel, a kedves egyfejű sárkánnyal.

Bodrogi Gyula a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész áprilisban lesz 84 éves. Ebből az alkalomból készült beszélgetés a népszerű színésszel a Kossuth Rádióban.

„Annyiszor bebizonyította, hogy sokoldalú, nem lehet őt elkönyvelni egy műfajhoz. Más, ahogy ő dolgozik. Mindent tud, ezt százszor megmutatta, olyan alázattal, és olyan könnyen, és ontja magából természetesen mindig az újat” – mondta róla a 2014-ben elhunyt Csala Zsuzsa.

„Számomra ő akárhány éves lesz majd egyszer ő számomra a fiatalság. Miután fiatal akarok állandóan maradni én állandóan a nyomában leszek. Bár elénekli nagyszerűen Jamaikai Trombitást, valahol, valamiért azt hiszem, drámai szerepeket kellene játszania” – vélte Gobbi Hilda.

A nagyszerű színésznő megjósolta. Az évtizedek alatt Bodrogi Gyula játéka nyomán megtört esendő kisemberek, hétköznapi tragédiák elevenedtek meg Seres Rezsőtől Stopli Bácsin át, miközben neve 40 év alatt egybeforrt a Süsüvel, az egyfejűvel.

MTI Fotó: Czimbal Gyula

Süsüvel lett népszerű

A Süsü története korábbra nyúlik vissza. 1971-ben egy rádiójáték is készült belőle. „ A Magyar Rádióban is játszottam, még a bábjáték előtt, aztán teljesen váratlanul a bábjáték hangjára is engem kértek fel, anélkül hogy hallották volna,” – mondta. A tévéjátékot csak hat évvel később, 1977 karácsonyán mutatták be, amely óriási sikert aratott. A filmet 26 ország vásárolta meg.

A bábjátékon több generáció nőtt fel és ezzel vált Bodrogi Gyula az ország nagypapájává – hangzott el a műsorban.

Arra a kérdésre, hogy mi a titka a bábjátéknak úgy válaszolt: „Ha ezt meg lehetne fejteni, akkor több ezer Süsü lenne. Egy furcsa helyzetből kifolyólag az összes hétfejű sárkány közül egyedül neki volt egy feje, és erre Csukás István tévéjátékot írt” – mondta a Nemzet Színésze. A Süsü, a sárkány bábfilm-sorozat 40 éves születésnapja lakalmából kiállítás nyílt a Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyen a Pollack Mihály téren, amely május 12-ig tekinthető meg.

A nézők először 1977 karácsonyán találkozhattak kedves csetlő-botló sárkány alakjával, a Kóbor királyfival és a mára már jól ismert bábfigurákkal. Az egyfejű sárkány hangja Bodrogi Gyula volt, Süsü híres dala pedig a világot is bejárta. A bábot Kemény Henrik mozgatta a bábfilm felvételein. A műsort az MTV az óbudai ötös stúdiójában forgatták, egy teljes stúdiót megtöltött a díszlet.

A Süsü báb nagysága bár sokan életnagyságúnak képzelik, valójában 70 cm magas volt. Három ember mozgatta – hangzott el az adásban.

Matek-fizikai tanárnak készült

Kevesen tudják Bodrogi Gyuláról, de mesélt arról is, hogy matek-fizika tanárnak készült, végül pedig a színészetnél kötött ki. „Valószínűleg volt bennem valami lustaság. Azt amit a tanár mondott az órán, az nekem világos volt, egyből megjegyeztem. Amíg a többieknek a matematika valami megfejthetetlen volt, nekem természetes, azonnal megjegyeztem” – fogalmazott. A színházi pályára úgy került, hogy az iskolai ünnepségeken őt kérték, hogy szavaljon, verset mondjon, szerepeljen.

„Nem én választottam a pályát, a pálya választott engem, szoktam mondani.”

Az őt jellemző vitalitásról, lendületről, annak hátteréről elmondta: „Előadások előtt arra kérem a Jóistent, hogy segítsen, hogy jól érezzem magam . Akkor érzem jól magam, ha a közönség jól érzi magát, és ez akkor történik meg, ha érti, amit csinálok, ha velünk együtt tud játszani. És akkor teljesen elfeledkezem minden másról”.

A bizonytalanság, félelem, gyötrelem, ez mind megvan a próbákon, de ha ezek jól sikerültek, akkor ezek az érzések már a premieren elmúlik.

Aki szeretné élőben is látni Bodrogi Gyulát, az Szulejmán szerepében megnézheti őt a Nemzeti Színházban az Egri Csillagokban.