Ilyen még nem volt: Arany költői show rockzenével és animációval

Arany János műveihez sokan sokféleképpen nyúltak már hozzá, de költői show-t még senki nem álmodott színpadra. A Magyar Színház előadása Lengyel Ferenc rendezésében azt is bebizonyítja, hogy Arany balladái, az interaktív vetítés és a rockzene jól megférnek egymás mellett a színpadon.

A képmutogató című balladát Lengyel Ferenc vitte színpadra. – Törekvés volt, hogy az irodalmat a könyvből kiragadjuk, tehát a betűket egész egyszerűen kiszedjük a lapokról, hogy az mit ad most a XXI. században – mesélte Lengyel Ferenc rendező. – Szeretnénk újra visszacsábítani a a nézőt a színházba, a fiatalokat pedig behozni a színházba, például azzal, hogy azon a nyelven beszélünk, amit ők használnak. A technika, a játék, az animáció, a zene mind ezt segíti.Majdnem minden balladában jelen van a bűn, bűnhődés és az őrület, ennek kerestem a zenei megfelelőjét Vecsei László zeneszerzővel együtt, és azt is, hogy mindez látványként hogy tud megjelenni. ”

A képmutogató – jelenet Arany balladáiból készült költői show-ból. A Pesti Magyar Színház előadása

Arany egyébként is szerette volna, ha a balladái énekelve hangzanak el. Ez a vágy most a Magyar Színházban ölt testet. A már-már slágernek is minősíthető, ismert sorok az alapok, erre épít az alkotók fantáziája.

A színészeknek komplex feladatot kell megoldaniuk, a megzenésített balladák önmagukban is kihívást jelentenek, de a kötött koreográfiával és a látványvilággal is együtt kell lüktetniük. – Ez egy kihívás a számomra, bár a pályám során sokat énekeltem zenés darabokban, musicalekben is, de ez egy egészen másfajta darab – mesélte Hámori Ildikó színésznő. – A Vörös rébék például pop-rock swing, ami egészen más dolog, amit balladaként énekelni szoktak.”

Hámori Ildikó színművész, a Pesti Magyar Színház A képmutogató című előadásában játszik

Zenés darabról lévén szó a látvány mellett a koreográfia is nagy hangsúlyt kap. – Sem nyelvezetében, sem zeneileg nem egy könnyű darab ez – mesélte Fülöp Dorina táncos-koreográfus – itt ugyanis minden “a” tempóban történik, ami azt jelenti, hogy a zene ritmusának teljesen ellenmegyünk, minden lassított mozdulatsorként jelenik meg.

Az előadás célja Arany János emberi és költői világának megmutatása, amelyben a családi, a történelmi és a politikai tragédiák egymásba fonódnak. Az előadás bemutatója január 12-én este 7-től a Pesti Magyar Színházban lesz.