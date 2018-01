Most akár ön is szerepelhet a Rigoletto című operában

Bő fél év van hátra, de a jegyek már most elkeltek a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik nyári darabjára. Ezért már most pluszelőadást terveznek a Hegedűs a háztetőn című darabból. És nemcsak a jegyekre, a szerepekre is rengeteg az érdeklődő.

Ötféle produkcióval várja az érdeklődőket nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékok előadás-sorozata, amelyre már most nagyon sokan kíváncsiak – mondta el Fábián Barbara, a Szegedi Szabadtéri Játékok szóvivője, aki hozzátette, az egyik előadással kapcsolatban most egy aktualitással is készültek a szervezők.

Elmondta, hogy az alkotóstáb már most teljes gőzerővel dolgozik minden egyes produkción, a Rigoletto című darabhoz pedig statisztákat és táncos közreműködőket keresnek. A komoly munka mellett remek hangulat várja a jelentkezőket, akikből általában akad bőven – tájékoztatta a szóvivő. A jelentkezőket január 9-től várják.

Az előadások szervezésében már most nagyon jól állnak a szervezők, van olyan darab, amelyre már csak néhány jegy érhető el, a Hegedűs a háztetőn című előadásra pedig már el is kelt mind, így egy harmadik előadásnapot is meghirdettek, amelyre már szintén elindult a jegyértékesítés – hívta fel a figyelmet.

További információ és jegyértékesítés: www.szegediszabadteri.hu