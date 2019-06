Önjelölt restaurátorok által elrontott ötszáz éves szobrot mentettek meg Spanyolországban

Az északkelet-spanyolországi Estella település plébániáján található, sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló, hispán-flamand gótikus stílusú, festett fa lovas szobor eredeti sötét tónusú, finom árnyalatai helyett homogén, erős színeket kapott, amellyel inkább egy vidámparki körhinta figurájára emlékeztetett, mint több száz éves műalkotásra.

A szobor a hozzáértő felújítás után azonban most visszakapta méltóságát – nyilatkozott a spanyol sajtónak Rocío Salas, a spanyol restaurátorok szövetségének (Acre) szóvivője.

A szervezet a múlt évben feljelentést is tett az ügyben, amelynek nyomán a Szent Mihály-plébánia és az általa a felújítással megbízott helyi kézművesbolt egyenként 6 ezer (1,9 millió forint) eurós pénzbüntetést kapott.

When a botched restoration attempt of a 500-year-old sculpture of St. George in northern Spain went viral last summer, commentators couldn’t resist weighing in. https://t.co/FXAqmyrGz4

