Így lehetnek a gyerekekből múzeumba járó felnőttek

1,5 év alatt közel 8 000 diák találkozott 13 múzeum közreműködésének köszönhetően élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal Borsod megyétől a Felvidékig.

Ebben a tanévben sikerrel zárult a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja a Felelős Szülők Iskolája szervezésében. A 2017 márciusi indulás óta összesen 15 iskolába látogatott el az utazó múzeumnépszerűsítő programsorozat. Budapesten, 5 megyében és a határon túl is, Baranyától Borsod-Abaúj-Zemplénen át a Felvidékig 1,5 év alatt közel 8 000 diák találkozott 13 múzeum közreműködésének köszönhetően élményszerű, látványos és tartalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, amelyek célja, hogy közelebb hozzák a diákokat és tanárokat a múzeumok világához és megkedveltessék velük a múzeumba járást.

A programban a Bélyegmúzeum, a Diósgyőri vár, a Katonai Emlékpark Pákozd, a Leskowsky Hangszergyűjtemény, a Magyar Földrajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Magyar Természettudományi Múzeum, az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhely, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Postamúzeum, a Reptár – Szolnoki repülőmúzeum, valamint a Siklósi Vár múzeuma vett részt interaktív, érdekes foglalkozásokkal.

Egy-egy alkalommal minimum 5 múzeum képviseltette magát, akik különböző foglalkozásokon keresztül hozták közelebb a gyerekekhez az általuk képviselt tematikát. Történelemben, természettudományokban és művészetekben is kalandozhattak a felső tagozatos 10-14 év közötti diákok.

Az adott év egy jeles emlékévéhez is kapcsolódtak feladatok, vetélkedők, ez az első alkalommal az „Arany 200”, a második tanévben pedig a „Reformáció 500” volt. A diákok a témával minden alkalommal már előzetesen foglalkoztak és kiselőadásokat, produkciókat állítottak össze, amelyeket a rendezvény napján diáktársaik előtt is bemutathattak.

„2017. márciusában indítottuk útjára a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programját, a korábban már nagy sikerrel debütált Mozaik Múzeumtúra Roadshow nyomán. Az Örökség Kultúrpolitikai Intézettel, mint a program lebonyolítójával közösen, annyit csavartunk a koncepción, hogy nem a gyerekeket és pedagógusokat csábítottuk az ingyenes és sokszínű programpalettával rendelkező múzeumi nyílt napokra, hanem a diákok saját közegébe, az iskolákba vittük el a múzeumi kiállítások egy-egy részletét, illetve a múzeumpedagógusokat. 15 iskolai helyszín után boldogan mondhatom, hogy az ötlet nagyon is bevált. Minden interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás során a gyerekek kommunikációja, együttműködési készsége, a kreativitása is nagymértékben fejlődött, amelyeket a hagyományos, frontális oktatás keretein belül nem lehet ilyen hatékonyan erősíteni. A célunk ismét közkedveltté tenni a múzeumba járást a fiatalok körében és bízunk benne, hogy a jövőben még több megyébe és határon túli magyar nyelvű iskolába eljuthatunk ezekkel az aktivitásokkal.” – fogalmaz Vargacz Alexandra, az iskolai edukációs programot megvalósító Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője.

Azt gondolom, hogy elértük a célunkat, nagyon pozitívak a visszajelzések. Látjuk a diákokon, hogy milyen nagy örömmel vettek részt a programokon és aztán milyen izgatottan várták az eredményhirdetést, hogy hogyan is szerepeltek, övék lesz-e az ajándék múzeumi osztálykirándulás. Igyekeztünk minél többféle tematikájú, gyűjtőkörű múzeumot bevonni és lehetőséget biztosítani számukra, hogy megmutathassák magukat a program keretein belül. A legfőbb célunk pedig az, hogy a Mozaik Múzeumtúra által megszólított gyerekek később múzeumlátogatókká váljanak. Kiemelten fontosnak tarjuk, hogy most foglalkozunk ezzel a korosztállyal, hiszen most tudjuk őket bevonni a leginkább. Azt szeretnénk, ha a múzeumhoz az a képzet társulna fiatal korban, hogy ott jó lenni, érdekes és hasznos kiállításokon és programokon vehetünk részt, ami még a tanulásban is segít.” – mondta el Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra programot lebonyolító Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója.

Az edukációs programban sok innováció került az aktivitások közé a digitális világ bekapcsolásával, a VR (virtuális valóság) szemüvegek, a táblagépek és különféle okoseszközök használatával, mindemellett a régebbi korok emlékei, leletei, csontjai, vagy éppen 140 éves telefonközpontja is megelevenedett a diákok előtt.

„A mai gyerekekhez ez az út, hogy minél interaktívabb, minél élménytelibb dolgokat adjunk nekik, mert ők nagyon szeretik azt, hogy egy-egy tárgyhoz hozzá lehet nyúlni, ki lehet próbálni és mindenhez lehet olyan interaktív játékot kitalálni, amiből azt érzik, hogy igen, ebben érdemes volt részt venni. Ezért is örülök kifejezetten, hogy a Mozaik Múzeumtúra programban dolgozhatok, mert pont ugyanaz a szemlélet és azok a módszerek tükröződnek vissza, amelyekben én is mélyen hiszek.” – fejtette ki Balatoni József, „Jocó bácsi”, a Mozaik Múzeumtúra vetélkedőjének házigazdája.

A Nemzeti Kulturális Alap finanszírozásából, a Néprajzi Múzeum és az Örökség Kultúrpolitikai Intézet koordinálásával, a Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével valósult meg a Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs programja.