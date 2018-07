"A futballban zseni, az életben ember tudott maradni” - Puskás Öcsi emlékkiállítás nyílik

A Labdarúgó Világbajnokság apropóján a BÁV júliusban Puskás Öcsi és az Aranycsapat címmel rendez ingyenes emlékkiállítást, ahol kortárs magyar képző- és iparművészek Puskás Ferencről készített alkotásait tekinthetik meg.

Puskás Öcsi, az Aranycsapat kapitánya, Olimpiai arany- és Világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok, Világkupa és Bajnokok Ligája győztes, a XX. század legjobb góllövője, akinek számtalan világcsúcs és gólkirályi cím fűződik a nevéhez, mind a magyar válogatott, mind a Real Madrid játékosaként. Edzőként a Föld minden kontinensén dolgozott, csapataival további bajnoki érmeket nyerve.

„Életét a labdarúgásnak szentelte, igazi barát és sportember volt a pályán és a pályán kívül is. A futballban zseni, az életben ember tudott maradni” – mondta Puskás Ferencről Buzánszky Jenő, az Aranycsapat egykori hátvédje.

„Puskással szűnik meg a játék, s kezdődik a szórakoztatás korszaka.” írta róla Esterházy Péter a Puskás, Gödel, passz című írásában.

A kép forrása: BÁV/ Orosz István Puskas Hungary plakát

A BÁV kiállítása bizonyítékul szolgál arra, hogy Puskás Öcsi mesébe illő pályafutása nem csak a focirajongókat kápráztatja el a mai napig, de a művészeket is megihlette.

A tárlat kurátora, Kertész Csaba 2010-ben kért fel kortárs művészeket, hogy készítsenek Puskás Ferenccel és az őt körülvevő mítosszal kapcsolatos műalkotásokat. Ezeket az műveket Hommage á Puskás Öcsi címmel mutatták be a világhírű focilegenda születésének 83. évfordulója alkalmából a Home Galériában.

A felkérés nyomán többek között festmények, grafikák, szobrok, object, médiaart és egy művészkönyv is született, amelyeket Kristóf Lajos és az MTI munkatársainak korabeli fotói egészítenek ki. A kiállított alkotások olyan művészek nevéhez fűződnek, mint Konkoly Gyula, fe Lugossy László, Rácmolnár Sándor, Bada Dada, ef Zámbó István, drMáriás és Kis Ilona. Az eredeti tárlat anyaga erre az alkalomra kiegészül Kulinyi István, Regős István és Orosz István alkotásaival, a képek mellett Puskás világhírű csapattársainak, költőknek és íróknak a visszaemlékezései is olvashatók. Újra meg lehet nézni az „évszázad mérkőzésének” góljait, természetesen Szepesi György közvetítésével. A tárlat további érdekessége, hogy a kiállított tárgyakat meg is lehet vásárolni.

A kiállítás 2018. július 6-28. között tekinthető meg a BÁV Apszistermében (1052 Budapest, Bécsi utca 3.) hétfőtől péntekig 10-18 óráig, szombaton 10-14 óráig. A belépés ingyenes!