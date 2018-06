Kihirdették a Ludovika Campus és az Orczy-park fotópályázat győzteseit

Több mint 700 pályamű közül díjazták négy kategóriában a Ludovika Campus és az Orczy-park bemutatására meghirdetett fotópályázat győzteseit csütörtökön. A kiírás célja az volt, hogy a megszülető fotók újszerű látásmóddal, kreatívan mutassák be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új campusának épületeit, az Orczy-kertet és az egyetemi életet – hangzott el a legjobb 30 pályaművet bemutató kiállítás megnyitójával egybekötött díjátadón.

„Ezek a fotók a mindennapi életünket alapvetően meghatározó infrastruktúrát mutatják be egy egészen sajátos szemszögből” – emelte ki Padányi József, az egyetem tudományos rektorhelyettese, aki azt is hozzáfűzte, hogy az a látásmód, ahogy egy-egy részlet, mozzanat ezen a kiállításon megjelenik, egészen egyedülálló.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) végzős hallgatói a Ludovika Fesztiválon, a honvédtisztavatást megelőző, úgynevezett száznapos ünnepség egyik központi programján az egyetem épülete előtti Ludovika téren 2018. május 12-én. MTI Fotó: Mohai Balázs

A fotópályázatra épületfotót, sorozatot, a „hely szellemét” és az egyetemi életet megörökítő alkotásokat lehetett küldeni. A legtöbben az építészeti fotó és a sorozat kategóriákban indultak, 258 és 284 képpel. Az Élet a Campuson kategória első díját Udvari Erzsébet képe nyerte; az építészeti fotók kategóriájában Palkó György alkotását díjazták; a Genius Loci, a hely szelleme kategória első díját Csaba Attila képe nyerte, sorozat kategóriában pedig Újvári Csaba képsorozata lett a legjobb a zsűri értékelése szerint.

Az első díj mind a négy kategóriában 250 000, a második 150 000, míg a harmadik 100 000 forint volt. A Bíráló Bizottság által legjobbnak ítélt 30 képet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épületének aulájában, ingyenes kiállításon láthatja a nagyközönség szeptember végéig.

A lakosság számára is vannak látogatható részei a campusnak

Idén tavasszal adták át a Nemzeti Közszolgálati Egyetem otthonát, a Ludovika Campus-t, ami egy tízezer négyzetméteres oktatási épületből, a XXI. század követelményeinek megfelelő, összesen 1200 férőhelyes két kollégiumból, egy speciális rendőrségi képzési központból és a lakosság által is használható egyetemi sportközpontból és uszodából áll.

A városfejlesztés részeként újjászületett és 10 hektárral nagyobb lett az Orczy-park is, amelynek fejlesztésével egy olyan, a lakosság által is díjmentesen használható közpark jött létre, ahol sportpályák, játszótér, utcai sportpálya és streetball kosárlabda-pályák, görhokipálya, időmérésre is alkalmas, rekortán burkolatú futókör, valamint egy piknikezésre, pihenésre szolgáló nagy zöldterület várja a látogatókat.