Kortárs magyar művészeti kiállítás Pozsonyban

Kortárs magyar képzőművészeti kiállítás nyílt Pozsonyban - festményeket, szobrokat, maketteket láthatnak az érdeklődők.

A Magyar Kulturális Hét keretén belül a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület tagjai mutatkoznak be egy-egy alkotásukkal. A kiállítást azzal a céllal szervezték, hogy bemutassák: a geometrikus művészeten belül milyen alkotói sokszínűség valósulhat meg.



- Ez most egy olyan kiállítás, amilyen még soha nem volt. Ugyanis mindig tematikus kiállítást rendezünk. Most nincs téma, most egyszerűen az a cél, hogy a tagságot, tehát a művészeket, akik ennek az egyesületnek a tagjai, bemutassuk. Ez az első szlovákiai kiállítás. És mindenki szerepel egy vagy két munkájával ezen a tárlaton – nyilatkozta N. Mészáros Júlia művészettörténész, kurátor a V4 Híradónak.