Titkok és rejtélyek nyomában Keszthely múzeumaiban

Június 8-án az éj leple alatt kincsvadászat is várja az ifjú felfedezőket Keszthelyen a Mozaik Múzeumtúra Roadshow kiállításon.

Nem mindennapi kulturális kavalkáddal érkezik a Mozaik Múzeumtúra Roadhsow Keszthelyre, a helyi és az ide látogató múzeumbarátok városszerte izgalmas, ingyenes programokon vehetnek részt június 8-án.

A délelőtt folyamán az iskolás csoportok vehetik birtokba a múzeumokat, ugyanis a Helikon Kastélymúzeumban, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen is szórakoztató múzeumi órákkal várják a diákokat. A Festetics-kastélyban a kis múzeumbarátok megismerkedhetnek a linómetszés technikájával, a történelmi modellvasút kiállításon a vonatok világáról tudhatnak meg sok érdekességet, a legkisebbek pedig mesés nyomozáson vehetnek részt a kastélyban és a parkban, ahol kiderül, hová tűnt Csiga Csalamádé.



A Balatoni Múzeum foglalkozásain megelevenedik a múlt, ugyanis a 120 éves néprajzi gyűjteményben található szőlészeti és borászati tárgyak és a hozzájuk fűződő történetek, érdekességek kerülnek terítékre! Akiket viszont a történelem titkai hoznak lázba, csatlakozhatnak a márciusi ifjakról és az 1848-as műtárgyakról szóló foglalkozáshoz. Kevesen mondhatják el, hogy kézbe foghatták Kossuth Lajos egyik pisztolyát, de akik eljönnek a rendhagyó múzeumi órára, ezt is megtehetik! A Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelyen a fiatalság a pásztorélet titkaiba nyerhet bepillantást: például az is kiderül, hogy a nyájak őrzői hogyan alkalmazták a rovásírást az állatok számlálásánál. Emellett itt is lehet őseink idejéből származó, régi használati tárgyakra csodálkozni, de Majorbéli erőpróba is vár a bátor felfedezőkre! Az akadálypályán megmérethetik magukat ügyességi feladatokban, kipróbálhatják a kocsihúzást, a taligázást, a kötélhúzást és különböző egyensúlyozó és célbadobó gyakorlatokat.

A délután folyamán és kora este is csupa izgalmas programmal várják a múzeumok a kultúrára szomjazókat: a Festetics-kastély előkertjéből városi séta indul, amelyen az érdeklődők a csendes fürdőváros borzongató oldalával ismerkedhetnek meg. Keszthely 19-20. századi történelme ugyanis számtalan sötét titkot rejt! Ezután pedig megnyílnak a Festetics-kastély rejtett terei, s megelevenedik a főúri otthon építéstörténete – pincétől a padlásig! A rendhagyó épületbejáráson kiderül, melyek a kastély legrégebbi téglái, mire szolgált az angolakna, és hogyan lehet felfüggeszteni egy mázsás súlyú csillárt.

Az idén 120 éves Balatoni Múzeumban a szőlészet és borászat rejtelmeivel lehet megismerkedni: néprajzkutató segítségével fedezhetik fel a résztvevők az ősök eszközeit a szőlőtermesztésben, s az is kiderül, milyen módszerekkel állították elő a borokat. Akiket viszont inkább a város és a múzeum története érdekel, történész segítségével tekinthetnek be az itt őrzött régi dokumentumokba, a szemfüles lokálpatrióták még akár valamelyik ősük nevére vagy fényképére is rábukkanhatnak!

A Mozaik Múzeumtúra Roadshow zárásaként este is remek programokon lehet részt venni, hiszen a múzeumok ajtaja ekkor is nyitva áll majd. A Festetics-kastélyban éjszakai világításban lehet megcsodálni a történelmi modellvasút kiállítást, hiszen az állomásokon éjszaka sem áll meg az élet. A kalandvágyó múzeumbarátok pedig kincsvadászatra jelentkezhetnek: bár a kastély enteriőrkiállítása sötétbe borul, egy jó zseblámpa és egy detektívfüzet segítségével bárki megtalálhatja az elrejtett kincset. Recsegő parketták, titkos zugok és nyikorgó ajtók: mindenkit vár éjszaka a múzeum!

Az eseménydús nap levezetéseképpen pedig a Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely vár minden érdeklődőt nyárköszöntő bográcsos partijára: az Élménygazdaság lugasa hangulatos helyszínt biztosít a zenés kerti mulatsághoz. A feltáruló növényi titkok, családi feladatlapok, a sok játék, a boszorkányos italok, a bográcsos finomságok kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó szórakozást ígérnek.

Részletek és időpontok a Mozaik Múzeumtúra Roadshow keszthelyi állomásának Facebook-eseményében találhatóak: https://www.facebook.com/events/1036285419870813/