"Ideje az építésnek" - kiállítás a Magyarság Házában

A Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza most nyílt közös kiállítása a határainkon túli, kiemelkedően gazdag magyar vonatkozású épített örökséget tárja a látogatók elé.

Határon túli magyar műemlékek felújítását mutatja be a Teleki László Alapítvány új kiállítása. Az Ideje az építésnek című, interaktív elemekkel színesített, a Magyarság Házában megtekinthető tárlat a 2015-ben útjára indított Rómer Flóris Terv eddigi eredményeit, az újjáépítések folyamatait, valamint az építészeti és a restaurátori beavatkozások módszereit tárja a látogatók elé. A kiállítás megnyitót különleges mozzanat színesítette: ekkor nyitották fel és mutatták be a viharban ledőlt kutyfalvi református templomtorony buzogányában elrejtett üzenetüveget.

A kutyfalvi templomtorony kordokumentuma.

Magyarország Kormánya 2015 októberében indította el a Rómer Flóris Tervet, amelynek célja a külhoni magyar vonatkozású épített örökség feltárása, megóvása és megismertetése. A program lebonyolítását végző Teleki László Alapítvány az elmúlt csaknem három évben több mint száz műemlék felújítását és restaurálási munkálatait koordinálta a Muraköztől Erdélyen át a Felvidékig.

A Rómer Flóris Terv azonban nemcsak az épületek felkutatását és állapotuk megóvását végzi, feladata a megmentett értékek megismertetése és közzététele is a nagyközönség és a szakmai érdeklődők számára egyaránt.

A Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza közös rendezésében 2018. június 4-én nyílt kiállítás ennek jegyében tárja a látogatók elé a határainkon túli, kiemelkedően gazdag magyar vonatkozású épített örökséget, bemutatva a műemlékek felújítási folyamatait, valamint az alkalmazott építészeti és restaurátori beavatkozásokat.

Az épületekről készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások mellett több eredeti tárgy, kordokumentum, műtárgymásolat, hang- és filmfelvétel is segíti, hogy a látottak az érdeklődők és a hozzáértők számára egyaránt emlékezetesek legyenek. A kiállítás mindezeken túl számos interaktív elemet is tartalmaz, így a látogatók maguk is megtapasztalhatják a restaurátori munka nehézségeit és szépségeit.

A tárlat június 28-ig a Magyarság Háza félemeleti Falk Miksa termében (1051, Zrínyi u. 5.), majd a Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárságának épületében (1014, Táncsics Mihály u. 1.) tekinthető meg, ősztől pedig a Kárpát-medence magyarlakta településein látható majd.

A kiállítás kurátora Deák Ildikó művészettörténész.