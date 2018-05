Közép-Európa legnagyobb tájfotós rendezvényét tartják a hétvégén

Az Olympus Medvesi Fotós Maratonon péntektől vasárnapig több tízezer fotó készül el a Medves vidékéről.

A Medvesi Fotós Maraton kölcsönös együttműködésről, összefogásról szól a szervezők és a fotósok között – mondta Drexler Szilárd, a program egyik szervezője.

A szervezők szeretnék megmutatni a világnak a magyar-szlovák határ mentén húzódó, napjainkig jobbára ismeretlen Medves-vidék szépségét, a táj változatosságát, a geológiai különlegességeket, a palócság hagyományait, a történelmi korokat felidéző várromokat. Ezért rengeteg garantált programot ajánlanak a fotósoknak, legyenek akár amatőrök, akár profik, a résztvevőktől pedig annyit kérnek, hogy hazaérve osszák meg felvételeiket a különböző internetes felületeken, segítsenek népszerűsíteni a Novohrad-Nógrád Geoparkot, a Medves-vidéket, valamint a természet- és tájvédelem fontosságát – tette hozzá.

Az első fotós maratont 2013-ban rendezték meg, ötletgazdái és szervezői azóta is Komka Péter, a közmédia fotóriportere és Drexler Szilárd dokumentumfilmes. Számtalan tájfotó készült el a ködből kiemelkedő Karancsről, Somoskőről, a fantasztikus természetszerű erdőkről, a fennsíkról, a napkeltéről, a Szilvás-kőről, fotózták a lenyugvó napot a Salgóról, vagy Salgó és Somoskő várait a macskalyuki kőbányából.

Salgó vára a lenyugvó Nap előtt Salgótarján közelében 2016. május 31-én.

MTI Fotó: Komka Péter

Drexler Szilárd elmondta azt is: túravezetők segítenek a táj felfedezésében, lesz modellfotózás a sziklákon, várromokon, palóc népviseletes portréfotózás, asztrofotós bemutató és asztrofotózás. Lehetőség lesz asztrotájképek készítésére a kivilágított váraknál, a Medves-fennsíkon, a Medvesalján.

A Medves fennsík a magyar-szlovák határ mentén őrködő Somoskői várral (Fotó: Kovács Roland)

Természetvédelmi bemutatókra, fotós előadásokra, hajnali túrákra is várják az érdeklődőket. Ipartörténeti emlékek fotózását is szervezik, a program része az archaikus fotótechnikák bemutatása és kipróbálása, a Medvesalján ballonos repüléseket is tervezünk.

A programhoz fotópályázat is kapcsolódik.