Csaknem ötvenmillióért kelt el Boromisza Tibor festménye

Az árverés második napjának sztárjai közé tartozott Boromisza Tibor Út a Nagybányai kispiacra című alkotása, amely 48 millió forintért kelt el, Paál László Vihar után című festménye, amely 28 millió forintért talált gazdára, valamint Vaszary János Don Quijote című képe, amely 20,4 millió forintos árat ért el. A műtárgyszekció legkimagaslóbb tétele egy Tiffany technikával készült Zsolnay váza volt, amelyet 7,6 millió forintért értékesítettek.

A csütörtöki festmény- és műtárgynap sztártétele egyértelműen Boromisza Tibor Út a nagybányai kispiacra című 1909-ben született festménye volt, amely 26 millió forintos kikiáltási árról indult. A századfordulós francia fauve és Nabis, valamint a magyar modernizmus szinte teljes horizontját figyelembe vevő, csodálatos erejű, múzeumi színvonalú darab végül 48 millió forintért talált új otthonra.

A magyar romantikamentes természetszemlélet egyik úttörőjének, Paál Lászlónak Vihar után (Beileni táj) című festményét még az aukciós kiállítás ideje alatt levédték, képe 25,2 millió forintért kelt el.

Boromisza Tibor: Út a Nagybányai kis piacra. (Kép: BÁV)

Vaszary János már évek óta a magyar aukciós piac egyik „jolly jokere”, Don Quijote című, sokszor kiállított képét a tavaszi aukción 20,4 millió forintért adták el. Ifj. Markó Károly firenzei tájképe 13,2 millió forintot, Patkó Károly felsőbányai látképe pedig 10,2 millió forintot ért.

Licitharc egy magyar festő alkotásáért

Az árverés egyik legnagyobb licitharca egy ismeretlen magyar festő körtefát ábrázoló alkotásáért folyt, amely végül hétszeres áron, 8,4 millió forintért kelt el. A kortárs festmények közül Fehér László Kilátónál című alkotásáért fizették a legmagasabb árat, 4 millió forintot, ami a magyar kortárs piacon is kimagaslónak számít.

Több műtárgy került védettség alá

A műtárgyszekció tételei közül az aukciós kiállítás ideje alatt többet is védettség alá helyeztek. Ezek egyike az Esterházy család monumentális virágtartója volt, amely 4,32 millió forintért kelt el. Szintén védetté vált az árverés egyik legnagyobb felfedezettje, Lorenzo Bartolini Fiúportré című márványszobra, amelynek gipszmodelljét az Uffiziben őrzik. Az árverés egyik legnépszerűbb tétele, a Fujiwara család szamurájpáncélja egymillió forintért kelt el.

Kiválóan szerepeltek a Zsolnay kerámiák

Egy nagyméretű gerlepár dekoros virágtartóért 2,88 milliót, egy Tiffany-technikával készült, csíkozott díszvázáért pedig 7,8 millió forintot fizettek. Az évek óta egyre népszerűbb modern magyar kerámiákra is sokan licitáltak, amelyek közül Gorka Lívia Asszonyok és Paraszt Madonnák sorozata ért el a legmagasabb árat, 720 ezer és 660 ezer forintot, Kovács Margit sárkányos virágtartójáért pedig több mint félmillió forintot fizettek.

A BÁV alig két hónapja jelentette be, hogy befektetőként is belép a műtárgypiacra, aminek keretében közel egymilliárd forintért vásárol műalkotásokat. Az új stratégia eredményeképpen már most számos kimagasló értékű alkotást vásárolt fel, amelyek egy része a tavaszi aukció anyagában is szerepelt.