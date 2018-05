Újabb műtárgyakkal bővült a Szépművészeti Múzeum online katalógusa

Csaknem háromezer műtárggyal gyarapodott, és így már mintegy 8 ezer metszet érhető el a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményének online katalógusában - közölte a múzeum csütörtökön.

A múzeum kommunikációs osztályának közlése szerint a most elkészült újabb fejezet, a 17. századi itáliai grafikák szerzője Kárpáti Zoltán és Nagy Eszter. A digitális katalógus 2012 óta érhető el, a gyűjtemény most publikált, újabb részének feldolgozása 2016-ban kezdődött és 2018 elején vált hozzáférhetővé.

A Szépművészeti Múzeum mára csaknem 8 ezer metszetet felölelő online metszetkatalógusa 2012 júniusa óta angol nyelven is hozzáférhető. Az olasz és francia metszeteket bemutató fejezet bővült a 17. századi olasz sokszorosított grafikákkal. A katalógus a művek lehető legteljesebb, szakirodalommal és rövid kommentárokkal kísért bemutatására törekszik – áll a múzeum közleményében.

A Szépművészeti Múzeum közleménye szerint a grafikai gyűjtemény csaknem 9 ezer rajzot és 100 ezer grafikát tartalmaz a műfaj európai emlékeinek változatos képét adva a 15. század közepétől egészen napjainkig.

Mint írják, a világ vezető múzeumai nagy gondot fordítanak arra, hogy gyűjteményeiket minél szélesebb közönség számára hozzáférhetővé tegyék. Csatlakozva a nemzetközi gyakorlathoz, a Szépművészeti Múzeum 2012-ben úgy döntött, hogy egy akkor elkészült gyűjteményi katalógusát nem a megszokott módon, könyvformában, hanem online, a weben publikálja.

„Korszerűségén túl, egy online katalógus használata lényegesen egyszerűbb, a benne foglalt információk gyorsan és sokféle módon kereshetők, tartalma könnyen és rendszeresen frissíthető. A könyvek kisméretű, többnyire fekete-fehér reprodukcióival szemben pedig a művek nagy felbontású, színes képeken tanulmányozhatók” – indokolják a kezdeményezést.

A tájékoztató szerint az online metszetkatalógus elsősorban a hazai és nemzetközi szakma számára készült, webes publikálása azonban lehetőséget nyújt a művek szélesebb körű bemutatására is. Így nemcsak általános szakmai referenciaként használható, de eleget tesz a múzeum azon közgyűjteményi feladatának is, hogy az itt őrzött kulturális javakat a szakmán kívül az egyetemi oktatás és a nagyközönség számára is elérhetővé tegye.