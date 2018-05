Műtárgyak otthon: Falk Art Fórum szombaton

Hogyan szakíthatunk a rideg és személytelen minimalizmussal? Úgy, hogy antik tágyakkal lehelünk életet a lakásunkba. A 18. FolkArtFórum galériái most megmutatják hogyan.

Kiállítások, művészeti előadások, zenei és gyerekprogramok várják az érdeklődőket szombaton a budapesti Falk Miksa utcában a Falk Art Fórumon (FAF).

“Napjaink divatos építészeti és lakberendezési stílusa a végletekig letisztult, s emiatt rideg és személytelen minimalizmus. Ahhoz, hogy lakhelyünk igazi otthonná váljon, antik bútorokkal és tárgyakkal érdemes ‘lelket’ vinni belé. A régi tárgyaknak ugyanis aurája, története van. Hogyan és milyen stílust lehet beilleszteni ezekbe a lakásbelsőkbe?” – tették fel a kérdést a FAF szervezői.

A Falk Miksa utcai galériák különféle enteriőrökön keresztül érzékeltetik a különféle stílusok egymás mellett élését, valamint azt, hogy mennyire más minőségi anyagból készült bútorokkal és míves műtárgyakkal berendezni egy lakást. A KREA Kortárs Művészeti Iskola enteriőrtervező hallgatói eközben művészeti műfajokat, korstílusokat megidéző izgalmas pop-up terekkel jelentkeznek a részt vevő galériákban.

Képünk három évvel ezelőtt készült a tizenötödik alkalommal megrendezett Falk Art Fórum antik és modern művészeti fesztiválon. (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

Akit a Falk Miksa utca érdekes házai érdekelnek, egy erről szóló sétán vehet részt. Az utca galériáit egy másik sétán ismerhetik meg Schneller János művészettörténész segítségével.

Az idén 25 éves Wladis Galéria most is különleges kamara-kiállítást rendez: Bestiárium címmel létező és kitalált, sokszor emberi vonásokkal és tulajdonságokkal felruházott állatfigurákat mutat be.

Két galéria is fotókiállítással jelentkezik. A Missionart Galéria tárlata a hiperrealista festményeiről és pop art grafikáiról ismert Kocsis Imre életművének eddig alig látott fotóanyagából válogat, az Európa Galéria pedig Szubjektív dokumentumok címmel a Lex Mónika-Lex Mihály művészházaspár hasonló helyszíneken, ám különböző megközelítésben készült képeit állítja ki.

A Moró Antik a kimonónak szenteli idei kiállítását, Hári Anikó ékszergalériájában pedig egzotikus Srí Lanka-i ékszerekkel találkozhatnak a betérők.

A Nautilus Antikvitásban Az erdélyi szászoktól az art decóig címmel a Trianon előtti Magyarország területéről összegyűjtött ötvöstárgyak, a Magyar Kerámia Galériában pedig a magyar art deco kerámiák mellett a későbbi évek retro kerámiatárgyai is megtekinthetők lesznek.

Virág Judit és Kieselbach Tamás árverési anyagukat mutatják be a FAF-on; aukciós kiállításán Virág Judit tárlatvezetést is tart.