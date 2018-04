Kísérteties fotósorozat készült Európa elhagyatott zongoráiról

Roman Thiery ötven képet készített Európa-szerte elhagyatott zongorákról. Járt Franciaországban, Belgiumban, Ukrajnában, Németországban és Lengyelországban is, és az itt készült felvételeken azt próbálja bemutatni, hogy még a legelhagyatottabb épületbe is képes életet lehelni egy elfeledett zongora. Vagy legalábbis felruházza a helyszíneket olyan történetekkel, amelyek kizárólag a fényképet megtekintők képzeletének szüleményei.

My “Requiem for pianos” series is a proof of my attachment to music and photography, both my passions. #photography via Bored Panda https://t.co/ZMRZGkybao

